Yabusele y el Madrid van a tener un problema en Belgrado

Guerschon Yabusele fue el protagonista de una de las peleas que tuvieron lugar en la gran tangana que se vivió al término del encuentro entre el Real Madrid y el Partizan en el Wizink Center, que posteriormente fue suspendido. Los serbios ganaban sobradamente cuando estalló la disputa en el parqué del Palacio y el francés protagonizó una acción lamentable por la que tuvo que ser sacado de la cancha a la fuerza.

Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y jugadores tanto de la Euroliga como de la NBA publicaron mensajes en contra del jugador del Madrid. Desde peticiones de exclusión de la competición hasta duras críticas hacia lo sucedido en el Wizink. Algunos mensajes tenían incluso un tono amenzante hacia Yabusele de cara al partido en Belgrado del próximo martes, en el que los blancos se jugarán la vida en la competición europea.

I pray Real Madrid enters Serbia with the national guard. Entering Partizan’s arena for games 3 and 4 with them fans after that… I pray for y’all. — Dylan Ennis (@canadiankidDJE) April 27, 2023

Haha U funny bro @ErrickM3 😂🤣🤣 but nah Partizan have a classy fans lol But it’s really unfortunate situation 🤷🏻‍♂️

I just hope nobody serious injured🤞🏻 https://t.co/i3B51i4TRo — Jusuf Nurkić 🇧🇦 (@bosnianbeast27) April 27, 2023

All ima say about all euroleague games going on. Win with class and lose with class.

Ok back off twitter ✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽 — Mike James (@TheNatural_05) April 27, 2023

Mannnnnn no way they want to go there now😂😂😂 https://t.co/ZT7DbLw6Pg — Will Clyburn (@Da_Thrill21) April 27, 2023