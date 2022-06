El Barça remonta para citarse con el Madrid en la final

Barcelona y Real Madrid se medirán en la final de la Liga Endesa. Después de la contundente victoria en las semifinales del conjunto blanco por 3-0 ante Baskonia, los culés se han impuesto en el cuarto partido al Joventut, con lo que certifican su pase a la final por un 3-1. Los azulgranas disponían de la primera oportunidad para llevarse la eliminatoria y lo consiguieron, aunque la Penya le puso seriamente contra las cuerdas. Tuvieron que remontar los de Jasikevicius en el último cuarto para citarse con los madridistas en la final, que comenzará el lunes a las 21:00 horas en el Palau.

El conjunto de Badalona no se dio por vencido en ningún momento y dispuso de claras opciones de ganar al todopoderoso Barça. La derrota azulgrana en el segundo partido de la eliminatoria no era más que un aviso de que no iba a ser sencillo para los de Jasikevicius cerrar su pase a la final. Y tuvieron que sudar en exceso los culés para lograrlo en el cuarto partido.

El Joventut planteó un partido a pocos puntos. El conjunto verdinegro hizo un gran despliegue de intensidad y un increíble trabajo defensivo que les llevó a soñar con el empate en las semifinales. Si querían mantenerse con vida tenían que evitar que los azulgranas luciesen todo su potencial ofensivo. Y lo consiguieron durante los dos primeros cuartos. En ellos, los de barcelonistas no lograron sumar ni 20 puntos.

El Barça abusó del triple, ante la imposibilidad de entrar por dentro, pero no estaban nada acertados. Lo aprovechó la Penya, en un partido en el que los puntos valían oro, yéndose al descanso con una ventaja de nueve puntos, por 28-19. Pero reaccionaron los blaugranas, que en el tercer cuarto consiguieron igualar y remataron en el último, llevándose finalmente el choque por sólo dos puntos, 60-62.

El lunes arranca la final

La final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona comenzará el próximo lunes. El equipo culé parte con la ventaja de cancha al ser el campeón de la temporada regular, por lo que disputarán los dos primeros partidos en el Palau Blaugrana, los días 13 y 15 de junio. La eliminatoria, al mejor de cinco partidos, viajará al Palacio de los Deportes de la capital el viernes 17 y, si hiciera falta un cuarto partido, se disputaría el domingo 19 en el mismo escenario. El quinto y definitivo, en caso de ser necesario, se jugaría el miércoles 22, de nuevo en la Ciudad Condal. Todos los partidos se jugarán a la misma hora, a las 21:00 horas.