Así sonó la presentación de Scariolo por primera vez en el Palacio

El Palacio de los Deportes recibió por primera vez a Sergio Scariolo en su estreno como entrenador del Real Madrid en casa. La afición madridista espera que el italiano se lo devuelva con un gran año de baloncesto en cuanto a títulos. Aunque el inicio no ha sido el esperado, los hinchas del equipo blanco no dudaron en jalear al ex seleccionador de España con una espectacular ovación al escuchar su nombre en las presentaciones.

Scariolo firmó hasta 2028 con el Real Madrid a comienzos del pasado mes de julio, pero los tiempos han impedido que la plantilla llegue con más rodaje a este arranque de temporada. Con apenas dos semanas completas de entrenamientos y tres amistosos jugados, el equipo blanco se marchó a Málaga para intentar ganar la Supercopa de España en el Martín Carpena.

Perdió en la final por segundo año consecutivo, esta vez ante Valencia Basket, y a los dos días el Real Madrid perdió contra la Virtus Bolonia en su estreno en la Euroliga (74-68). Este jueves, los de Scariolo se miden a Olympiacos en todo un clásico europeo que enfrentará al 11 veces campeón de la competición contra el tercer posicionado de la pasada edición tras ganar a Panathinaikos en el partido por el tercer o cuarto puesto de la Final Four de Abu Dabi.

La primera noche de Scariolo en el Movistar Arena estará a la altura de las más grandes, ya que Olympiacos fue el equipo que apeó al Real Madrid de la competición la pasada temporada. Tras ganar los dos partidos en El Pireo y rascar uno los blancos en el Palacio, los griegos se impusieron en el cuarto para eliminar al equipo de Chus Mateo en los play off.

Scariolo fue homenajeado en el Palacio el mes pasado

Los de Bartzokas también ganaron al Real Madrid en los dos encuentros de fase regular, aunque este jueves Scariolo ansía que no se repita el resultado negativo y cosechar su primera victoria en la Euroliga de su segunda etapa en el equipo blanco. El italiano vuelve al lugar donde el pasado 21 de agosto, antes del Eurobasket 2025, fue homenajeado por su brillante trayectoria en la selección española, un momento que le emocionó y que pudo disfrutar junto a su mujer y sus hijos.