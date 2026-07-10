La psicología dice que las personas que no hacen la cama por las mañanas tienen estas 7 características en común

Aunque parezca a simple vista pereza, la psicología ha estudiado un rasgo que mucha gente comete en el mundo. El hábito de no hacer la cama ha sido objeto de estudios de análisis psicológicos, donde se ha llegado a la conclusión de que las personas que lo tienen comparten 7 rasgos en común.

Búsqueda de la practicidad y el pragmatismo

Las personas que no tienen el hábito de hacerse la cama suelen ser personas que priorizan la funcionalidad frente a la estética. Ven el hecho de hacer la cama como una acción ineficiente, argumentando que se volverá a deshacer por la noche. Prefieren invertir esos minutos en actividades más productivas.

Mayor tolerancia al orden visual

Desarrollan e interiorizan una tolerancia a no sentirse ansiosas ni abrumadas por la falta de orden o simetría. Esta tolerancia les permite concentrarse en sus objetivos diarios sin necesidad de que su espacio físico esté perfectamente alineado.

Estilo de vida espontáneo

La rigidez y la estructura de las cosas, horarios o procesos no suelen ser lo suyo. Prefieren mantener una mentalidad flexible y abierta a cambios de planes, lo que refleja un entorno más fluido.

Búsqueda de maximizar el descanso

Suelen exprimir el tiempo de sueño hasta el último minuto. Al despertar con el tiempo justo, priorizan otras actividades esenciales en su rutina matutina y descartan actividades secundarias que no sean urgentes para evitar retrasos.

Foco en los objetivos externos

Su atención suele estar puesta en el exterior y en las metas a gran escala, más que en las pequeñas cosas. Para este perfil, los éxitos se miden en los logros laborales, académicos o sociales; el orden doméstico no es una prioridad.

Menor vinculación con el pensamiento dogmático

Tienden a cuestionar las normas establecidas y tradicionales heredadas. Si estas normas no tienen una justificación lógica o un beneficio directo, prefieren saltárselas.

Intuición sobre la higiene

Muchos adoptan este hábito como forma de ventilar las sábanas. Este gesto facilita la eliminación de humedad y la reducción de ácaros, validando de forma científica una decisión que muchos toman por pura comodidad.