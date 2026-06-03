Esta flor cambia de color como un camaleón y es perfecta para tu terraza en verano

La Lantana camara, más comúnmente conocida como lantana, es una flor originaria de las regiones tropicales de América. En España se conoce más popularmente como bandera española. Esta flor se ha convertido en una de las más utilizadas en jardines mediterráneos y climas cálidos debido a su floración continuada, pero sobre todo por su cambio de color con el paso de los días durante el verano.

Dentro de un mismo proceso de floración pueden convivir en ella tonos de amarillo, naranja, rosa o rojo, creando así un efecto visual muy llamativo al ojo humano. Este cambio no surge de forma casual. Las flores que son más jóvenes adquieren tonos más vivos y claros, pero conforme van madurando, adquieren colores más intensos.

Una planta de colores variables

Este efecto de cambio de color se puede asemejar al de un camaleón, que con el paso de los días y de las situaciones puede variar su color corporal. Un fenómeno que llama la atención y que resulta idóneo para decorar los jardines y terrazas de cara al verano.

El cambio de color es constante durante los meses hasta parte del otoño. Además, su capacidad de soportar altas temperaturas le convierte en una opción muy atractiva para los espacios con mucho sol. Asimismo, es una planta que tiene un buen crecimiento en maceta.

Diferentes formas según la variedad

Las hojas de la lantana son rugosas, aromáticas y de un verde intenso, mientras que las flores aparecen agrupadas en pequeños ramilletes de forma redonda. Dependiendo de la variedad que se plante, esta puede crecer como un arbusto compacto o de forma más rastrera. En zonas de climas suaves puede mantenerse activa prácticamente durante gran parte del año.

Además de su valor decorativo, es una planta que atrae a las mariposas y abejas. Eso sí, cabe destacar que sus frutos resultan nocivos y tóxicos para el cuerpo humano si se ingieren, especialmente cuando están verdes.