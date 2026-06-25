Los 3 libros imprescindibles del verano 2026: lecturas perfectas para la playa que no podrás soltar hasta la última página

El verano llega y a todos nos gusta sumergirnos en una buena historia, es el momento del año perfecto para recuperar el hábito lector. Entre viajes, escapadas a la playa y largas horas de coche, tren, avión… cada vez más personas buscan lecturas que enganchen desde la primera página y que además, sean fáciles de llevar a cualquier parte.

Si lo pensamos bien, para tanto movimiento son más cómodos los libros en formato bolsillo, y si no eres tan fan del papel, también tienes la opción del ebook. Ambos permiten viajar ligero, sin renunciar a tener una buena historia entre manos. El primero, por su tamaño reducido y comodidad en la maleta, el segundo, por la posibilidad de llevar una biblioteca entera en el bolsillo.

No soy muy fan de elegir y menos cuando hay tantas opciones y tan diferentes y buenas. Cada historia, personaje, escenario tiene su encanto, pero no podemos ignorar que hay libros que ya solo por la portada te inspiran para leerlos en verano.

‘La paciente silenciosa’, el thriller que ha conquistado el mundo

Ya para muchos un imprescindible en sus estantería, La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides. Un thriller psicológico que se ha convertido en fenómeno internacional gracias a su ritmo adictivo y su capacidad para mantener la tensión hasta el final.

La historia de Alicia Berenson, una pintora que deja de hablar tras un crimen brutal, sigue siendo uno de esos libros que se leen ‘en una sentada’. Perfecto para quienes buscan una lectura absorbente en la playa, de esas que hacen que el tiempo pase sin darse cuenta.

‘El color de las cosas invisibles’, una historia que aflora emociones

En un género completamente distinto, El color de las cosas invisibles ofrece una historia íntima y llena de emociones. Centrada en las relaciones personales, el duelo y las segundas oportunidades, es una de esas novelas que te hacen conectar desde el minuto uno.

Una opción ideal para leer sin prisas y con mucho gusto en esos momentos de desconexión que solo se encuentran en verano.

‘Todos nuestros veranos’, te dejará con ganas de más

Estos tres títulos tienen algo en común y es que son lecturas pensadas para engancharte y no poder parar de leer. A través de reencuentros, recuerdos y decisiones que vuelven del pasado, la historia construye un relato sobre lo que fuimos y lo que todavía podría ser. Se lee en un abrir y cerrar de ojos, es inevitable seguir pasando páginas, especialmente en verano, cuando las emociones parecen intensificarse y cada recuerdo pesa un poco más.

Estoy segura de que se te va a hacer corta, pero no te pongas triste, Carley Fortune ha publicado una segunda novela que tiene muuucho que ver. Un verano dorado te enamorará igual o más que la primera parte.

Con estas tres lecturas, el verano se te va a pasar volando. Ya sea en la playa, en la piscina o en un trayecto interminable, estos libros tienen ese algo especial que consigue atraparte y convertir cualquier rato muerto en una oportunidad para seguir leyendo ‘solo un capítulo más’. Y al final, eso es lo que buscamos en estas fechas, historias que nos hagan desconectar, transportarnos a otros lugares y generar emociones que, aunque duren lo que dura el verano, dejan huella mucho más allá de septiembre.