El turista que encontró un Sorolla en Sevilla aclara si le han recompensado por devolver el cuadro: «Lo mismo que a ti»

Un cuadro de Sorolla desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla pero fue recuperado después de que Andrés, un turista que visitaba la ciudad, se lo encontrara junto a un contenedor. El hombre ha hablado hoy para Espejo Público caracterizado con su alter ego, Lola Montiel, y, además de contar lo que sucedió, ha aclarado si recibió recompensa alguna por parte de la familia que reclamaba la obra de arte.

Andrés, vecino de Murcia, iba paseando por el centro de Sevilla cuando se fijó en un cuadro que varios jóvenes estaban manipulando y que finalmente lo dejaron apoyado junto a un contenedor y se marcharon.

«A mí lo que me gustó fue el marco», ha relatado el protagonista de esta insólita historia a Espejo Público (Antena 3) caracterizado para la ocasión como su alter ego, Lola Montiel.

«Me llevo el cuadro al hotel porque hacía mucho calor y yo no estaba para mirar cuadros», ha confesado Andrés ante Susanna Griso.

Andrés también ha dicho que le llamó la atención que el cuadro estuviera muy protegido y envuelto entre numerosos cristales, por lo que decidió fotografiarlo antes de manipularlo. Andrés envió la imagen a una herramienta de inteligencia artificial para obtener más información sobre la obra. La IA fue la que le avisó de que el cuadro podía tener un valor «exagerado», ya que se trataba de una pintura de Joaquín Sorolla.

Ante la magnitud del hallazgo, decidió contactar con una sala de subastas especializada,.enviándoles varias imágenes del lienzo. «Me llama la chica (de la casa de subastas) y me dice que el cuadro es auténtico, que es un Sorolla. Fue ahí cuando yo, inmediatamente, llamé a la policía».

Durante el programa, la abogada Beatriz de Vicente ha explicado que las casas de subastas están obligadas a comprobar si las obras que reciben para su tasación figuran en bases de datos de piezas denunciadas como robadas.

Preguntado por este extremo, Andrés aseguró que nadie le advirtió de esa circunstancia. Según cree, la denuncia todavía no había sido incorporada cuando envió las primeras fotografías para su valoración.

🖼️ Andrés hoy nos atiende como «Lola Montiel» para contarnos la historia detrás del cuadro perdido de Sorolla 🗣️ «¿Te lo han recompensado, Lola?» 🗣️ «Pues lo mismo que a ti.» 📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/lByTzvChUG — Espejo Público (@EspejoPublico) July 2, 2026

Desde el programa de Antena 3 le han preguntado a Andrés si la familia propietaria del cuadro había puesto carteles «como cuando se pierde un gato» para encontrar el lienzo y él lo ha corroborado: «Ponían: Hemos perdido un Sorolla de gran valor sentimental. Se ofrecerá recompensa a quien lo entregue».

«¿Te lo han recompensado, Lola?», le han preguntado desde Espejo Público. Andrés ha respondido con ironía: «Pues lo mismo que a tí».