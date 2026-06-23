Tom Hanks, sobre una ‘Toy Story 6’ con su voz hecha con IA: «Es una idea aterradora»

Toy Story 5 se estrenó con éxito el pasado fin de semana, bajo una premisa y argumento que nos avisa de los peligros de la tecnología. La misma preocupación latente que se percibe en la propia industria. Sobre todo por parte de toda una legión de equipos creativos que todavía desconocen qué pasará con sus puestos de trabajo si la inteligencia artificial termina convirtiéndose en una herramienta hegemónica en el desarrollo de ideas. La incertidumbre no es ajena a las grandes estrellas, quienes de una forma u otra han criticado el uso del algoritmo para recrear, sin el consentimiento de los actores, las voces y rostros de estos y ahora, Tom Hanks ha querido pararse a imaginar cómo sería una nueva entrega de la franquicia de Pixar sin que ya ni siquiera lo necesiten físicamente para doblar al personaje de Woody.

El dos veces ganador del Oscar se encuentra todavía en plena promoción de la quinta película de una saga que, durante más de 30 años, ha sido un foco pionero para el resto de los estudios de animación. En 1995, Toy Story fue el primer largometraje desarrollado íntegramente por ordenador. Un hito que la Academia terminó reconociendo con un Oscar especial por su avance tecnológico. Desde entonces, la propiedad intelectual se ha llevado cuatro estatuillas y ha recaudado más de 3.000 millones de dólares entre todos sus filmes.

La última de ellas ha sido el mejor estreno de 2026, llevando ya 311 millones cosechados con menos de una semana en la cartelera. Sin embargo, y a pesar del éxito, al protagonista de Forrest Gump (1994) le preocupa el seguimiento de la IP y el futuro incierto de un Hollywood que quizás ya no le necesite para dar vida al juguete favorito del cine familiar.

‘Toy Story 6’: «Más vale que valga la pena»

Una de las preguntas más repetidas en la promoción de Toy Story 5, que lideran el propio Hanks y Tim Allen (la voz de Buzz Lightyear), recae en la posibilidad de que en el futuro veamos una sexta cinta de la saga.

La franquicia parecía haber cerrado su historia con Toy Story 3 en 2010, pero entonces, nueve años después, llegó una cuarta entrega que parecía poner un verdadero punto y final al vaquero de protagónico. No obstante, la gallina de los huevos de oro del estudio del flexo ha regresado con otro arco narrativo que recupera a todos sus protagonistas. Eso sí, la condición para una Toy Story 6 por parte de la estrella es sencilla: «que valga la pena».

«Más vale que sea genial. Más vale que exploren algún tema que no sea solo alargarlo porque a la gente le gusta el título. Es cierto que es un negocio corporativo enorme, no lo niego. Pero a menos que sea bueno, nuevo y original, no hay razón para hacerlo», le contaba Hanks a Variety.

El actor está preocupado por la IA

A pesar de su exigencia en términos de creatividad para volver a una hipotética Toy Story 6, Tom Hanks sabe que existe la «aterradora idea» de que la casa del ratón ya no le necesite para continuar haciendo entregas de la saga:

«El tiempo es invencible. La cuestión será si podríamos o no reconstruir alguna versión de mí. Cada palabra que hemos grabado en Toy Story está en algún medio digital, así que podrían crear lo que quisieran».