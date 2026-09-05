Tiene casi 50 años, pero esta película bélica sigue siendo uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos

En los catálogos de las plataformas de streaming se pueden encontrar numerosas películas bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial como El puente sobre el río Kwai, Salvar al soldado Ryan, Narvik, Banderas de nuestros padres o Sangre y oro. Una de la que no te puedes perder si lo tuyo es este género no te puedes perder Un puente lejano (A Bridge Too Far), una película de 1977 que fue dirigida por Richard Attenborough y, aunque han pasado casi 50 años desde su estreno, es una de las obras maestras del cine bélico. Una cinta que se puede ver actualmente en las plataformas de streaming Prime Video y Filmin y que está basada en el libro homónimo del escritor Cornelius Ryan que se publicó en 1974 y que se centra en la Operación Market Garden, una fallida operación militar del 17 a 25 de septiembre de 1944 de las Fuerzas Aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

La película Un puente lejano contó para la adaptación de la novela al guion con William Goldman y con un reparto compuesto por actores que triunfaron en Hollywood como Sean Connery, Gene Hackman, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford, Dirk Bogarde, James Caan y Laurence Olivier, entre otros. La cinta Un puente lejano sorprende desde el primer momento su original trama, su ágil ritmo y la buena interpretación de sus protagonistas, que como hemos comentado eran actores bastante conocidos. Una película imprescindible para los amantes del cine bélico y que puede ser una buena opción para el fin de semana.

¿De qué trata la película Un puente lejano?

Esta película narra la historia de una de las operaciones más complejas y valientes que emprendieron los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En sus 176 minutos de metraje va describiendo el ambicioso plan que provocó más víctimas aliadas que el desembarco de Normandía y que se convirtió en uno de los grandes fracasos de la Segunda Guerra Mundial.

Después del éxito de la invasión de Normandía, en septiembre de 1944 los aliados emprendieron con determinación la operación ‘Market Garden’ cuyo objetivo era poner el punto final de la guerra mediante la invasión de Alemania y la destrucción de la industria bélica de Hitler. Una de sus estrategias era conquistar varios puentes estratégicos por los que pasarían las tropas, para lo que se desplegaron a unos 35.000 paracaidistas, y otras que se pusieron en práctica en el campo de batalla. Un de ellos era el puente de Arnhem, el puente que está demasiado lejos, pero que cruza el Rin y debido a su tamaño es una buena opción para que se pueda cruzar con todas las tropas aliadas en su marcha hacia Alemania y rodear las defensas alemanas.

Pero por circunstancias como los errores del servicio de información, la mala suerte y las pésimas condiciones climáticas, todo se vino abajo. Al final no les quedó más remedio que retirarse en Arnhem ya que los soldados británicos que estaban en ese momento acorralados y aislados reciben la orden de abandonar sus posiciones. Solo algunos de estos soldados lograron escapar cruzando el río y huyendo a través de los bosques por la noche.

La cinta Un puente lejano destaca por el detalle con el que refleja la lucha en campos de batalla reales y por su forma de reflejar el miedo y la valentía de los soldados que participaron en esta campaña. Una película coral en la que todos los soldados intentaron luchar contra lo inevitable.

Su director Richard Attenborough decidió que la mayor parte del rodaje se realizase en los Países Bajos y allí el equipo se centró en una reconstrucción extremadamente física de los hechos. También intentó que los aviones, paracaidistas, vehículos militares, explosiones y combates dieron la sensación al espectador de que se trataba de una operación militar verdaderamente gigantesca.

El reparto estelar de esta película

Como hemos comentado esta cinta bélica contó con actores ya bastante conocidos como Sean Connery, Gene Hackman, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford, Ryan O’Neal, Edward Fox, Dirk Bogarde, James Caan o Laurence Olivier. También en el reparto han participado los actores Denholm Elliott, Maximilian Schell y Liv Ullmann, entre otros.

Curiosamente, aunque contó con este increíble reparto, sus protagonistas son solo engranajes en una historia que es mucho más importante que sus personajes. Está claro que su director daba prioridad a la historia frente a sus protagonistas.

La película Un puente lejano, que como ya hemos comentado, ha resistido bastante bien el paso del tiempo, que es de casi 50 años, y cuenta este episodio histórico con esa espectacularidad de las películas de esa época que ahora nos sorprende a todos los espectadores. Esta cinta que tuvo un gran éxito en la taquilla cuando se estrenó, puede ser una buena opción para todos los amantes del cine bélico que quieran disfrutan de una película de calidad.