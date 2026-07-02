Temporada 3 de ‘Silo’: fecha de estreno, reparto y sinopsis del regreso de la serie de ciencia ficción de Apple

Antes, HBO Max era la reina de la creación televisiva. Pero con permiso de la cadena responsable de Los Soprano (1999), The Wire (2002) y Juego de Tronos (2011), hoy parece que ese liderazgo creativo lo posee Apple TV. La plataforma lleva un lustro confeccionando algunas de las mejores series de la televisión, sobre todo en el apartado de la ciencia ficción, donde ejemplos actuales como Separación o Pluribus han encandilado tanto a la crítica como al público. Sin embargo, mientras esperamos que dichos programas desarrollen sus respectivos seguimientos, hoy los suscriptores de la marca tecnológica están de enhorabuena: la temporada 3 de Silo está a punto de aterrizar en la plataforma de streaming del sello de Tim Cook.

Como le ocurre a los fans de From, los espectadores que hayan seguido los dos anteriores arcos narrativos de Silo están seguramente esperando cientos de respuestas a las siniestras e integrantes incógnitas de la serie creada por Graham Yost. Adaptando la saga de novelas homónima de Hugh Howey., la historia distópica y postapocalíptica protagonizada por Rebecca Ferguson regresa para formalizar la que será la penúltima temporada de la franquicia. Un puente narrativo que nos conectará con el desenlace de una trama que seguirá combinando la supervivencia con el misterio de intentar explicar los orígenes del silo en el que se encuentran los personajes. Pero, ¿qué podemos esperar de los nuevos capítulos? Cuándo se estrenará? ¿Vuelve todo el reparto original?

(A continuación, se mencionarán algunos spoilers de las dos anteriores temporadas).

La tercera temporada de ‘Silo’: dos líneas temporales que lo cambian todo

La tercera temporada de Silo se dividirá en dos líneas temporales. En el presente tenemos a Juliette Nichols (Ferguson), quien regresa con amnesia de su estancia fuera del complejo, afrontando una nueva amenaza peligrosa para la comunidad soterrada. En el pasado, la periodista Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman) descubren una conspiración que termina con eventos catastróficos.

Los adelantos promocionales adelantan una acción intensa y revelaciones impactantes que, de seguro, impacientarán a los espectadores. Pues el lema de la presente temporada invita a un fin de ciclo para la idiosincrasia del oscuro y extraño: «Todas las solicitudes para salir del silo serán concedidas».

Fecha de estreno y formato de lanzamiento

El primer episodio de la tercera temporada de Silo llegará a Apple TV mañana, viernes 3 de julio. Después, tendremos un nuevo capítulo el mismo día cada semana hasta completar los 10 episodios totales.

La tercera y la cuarta temporada se han rodado de forma consecutiva, así que la despedida de la serie se encuentra en estos instantes en postproducción, a expensas de un estreno en algún momento de 2027.

¿Quién regresa del reparto? ¿Hay algún fichaje nuevo?

Por supuesto, Ferguson regresa con su papel protagonista y también vuelven los personajes interpretados por el rapero Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRse, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethaite y Clare Perkins, entre otros.

Zukeman y Henwick son las principales novedades de un regreso que tanto el showrunner como el escritor han bautizado como «la mejor temporada hasta ahora».