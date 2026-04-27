‘Super Mario Galaxy’: ya conocemos cuándo llegará la película a las plataformas de streaming

El reciente estreno de Super Mario Galaxy es uno de los últimos ejemplos de ese cine denostado por la crítica, pero que en cambio sí goza del aplauso popular de los espectadores. Con una buena tirada de reseñas negativas, la secuela del fontanero más famoso de las consolas volvió a funcionar como un filón para la cartelera mundial, logrando por el camino recaudar 831 millones de dólares en el box office internacional. Su paso por el patio de butacas no ha sobrepasado la barrera de los 1.000 millones que sí alcanzó su antecesora, aunque a pesar de ello, la continuación de las aventuras espaciales del reducido héroe y su pandilla son, por el momento, la actual líder de la taquilla del 2026. Ahora, cumplidos los objetivos financieros de la gran pantalla, Super Mario Galaxy prepara un salto gigantesco al streaming.

Con el intento de engrosar sus números, antes de formar parte de un catálogo en abierto, Super Mario Galaxy intentará aunar todavía más beneficios económicos para Universal y Nintendo en las opciones de compra o alquiler, dentro de diferentes plataformas de streaming como Prime Video, Apple TV o Google Play. El éxito taquillero de ambas entregas ha sido tal que desde la major ya piensan en una tercera entrega y diversos spin-off. Configurando así todo un cosmos de largometrajes y series coexistentes en un mundo narrativo habitado por las propiedades intelectuales de la marca nipona de videojuegos.

‘Super Mario Galaxy’ busca crecer en el streaming

En esta ocasión, Mario, Luigi, la princesa Peach y sus amigos emprenden una aventura que los llevará a los confines del universo, atravesando el espacio por diferentes mundos. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Charlie Day vuelven a poner su voz, en la versión original, a los icónicos personajes protagonistas. Tras ellos y entre las nuevas incorporaciones destacan Brie Larson como la princesa Estela, Benny Safdie en la piel de Bowser Jr., y Donald Glover como Yoshi.

La compra de Super Mario Galaxy en el streaming oscilará entre los 15 y los 17 euros, mientras que el alquiler rondará los 13 euros. Tras ello, lo más probable es que la cinta termine llegando bajo suscripción al catálogo de SkyShowtime en algún momento del mes de junio. Un espacio perfecto para que el filme crezca globalmente, convirtiéndose también en un proyecto viral del mercado del vídeo bajo demanda.

Los videojuegos conquistan las salas

El futuro del cine comercial está ligado al campo de los videojuegos. Más allá de las entregas de Super Mario, Nintendo y Columbia Pictures se encuentran rodando en estos instantes el live action de Zelda. A24 por su parte, ha encontrado en Elden Ring el blockbuster más ambicioso de su historia y Sony Pictures está desarrollando un reboot de Resident Evil con Zach Cregger (Weapons) en la silla de director.

En 2027, Nintendo seguirá apostando por las adaptaciones con la proyección de Detective Pikachu 2.