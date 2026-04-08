Shakira en TVE habla de su separación con Piqué: «Hubo mucha gente que quiso callarme»

Tras semanas mareando al espectador sin desvelar la fecha, TVE por fin ha emitido este martes 7 de abril la entrevista con Shakira, aprovechando el paso del programa Al cielo con ella de La 2 a La 1. Ya habíamos visto un adelanto de la entrevista grabada en México en la que la cantante colombiana confirmaba detalles de su gira Las mujeres ya no lloran y aseguraba que se crearía un estadio para sus conciertos en Madrid y que nuestra capital sería su residencia europea. «España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todos los puntos de vista», le ha comunicado la cantante a la presentadora, Henar Álvarez.

Después de entrevistar en el plató a la actriz Rossy de Palma, y dar paso a una sección, no fue hasta casi la medianoche (a las 23:52 horas concretamente) cuando se empezó a emitir la entrevista con Shakira.

«Nos cambiaron el día de la entrevista cuatro veces. Fue increíble, pero también te das cuenta de lo que es una estrella. En la habitación, no lo habéis visto, pero ahí había 200 personas presentes», ha dicho Henar antes de emitir la entrevista.

«A las mujeres nos han puesto en un lugar muy incómodo y muy cruel. Las mujeres tenemos un desafío, que es el de conseguir vínculos reales en esta era de las redes sociales donde no se habla del sufrimiento y del fracaso. Es un sistema que está dañado. Un sistema en el que a los niños solos se les premia por las buenas notas, pero no se les permite fallar. «Una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra la de competir con otras mujeres», ha comenzado diciendo Shakira cuando Henar le ha preguntado sobre el papel de la mujer en la actualidad.

Sobre su separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué- a quien no ha nombrado explícitamente- ha dicho: «Mucha gente sabe que me rompí en mil pedazos- Me reconstruí a mí misma pieza por pieza y hago canciones con eso. Mi papá me dijo: Todas las respuestas están dentro de ti. A través de la música encontré la fuerza y la loba que hay en mí.»

«¿No te queda una resaca emocional tras el show?», le ha preguntado Henar, a lo que Shakira ha comentado: «En parte, sí. Es un recorrido emocional muy duro, pero que me deja llena. Es un encuentro con mis fans que han estado conmigo 30 años (…) Para mí escribir es terapéutico. Es una forma de compartir las emociones».

«Mis hijos no tienen teléfono. No tienen demasiado acceso a internet. Ellos saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples y la verdad no está en las cosas simples. Yo no me busco en Google, te lo juro, solo le pido a mi equipo que me diga cosas bonitas», también ha confesado la artista colombiana.

Shakira ha reconocido que educa a sus hijos para que sean «verdaderos hombres», lo que significa, para ella, «tener palabra y honestidad».

«Hubo mucha gente que quiso callarme, pero tengo amor propio y mi amor propio es la música», ha respondido la cantante cuando la presentadora le ha preguntado sobre las críticas que recibió cuando se separó.