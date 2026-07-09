Ridley Scott va a estrenar su «mejor película» desde ‘Marte’ este verano: un thriller apocalíptico liderado por Jacob Elordi

La sombra de ser el director de Alien (1979) y Blade Runner (1982) siempre ha perseguido a Ridley Scott. Un autor pilar para la ciencia ficción que, además, ha sabido como nadie zambullirse en múltiples géneros, desde el péplum romano de Gladiator (2000) al cine bélico de Black Hawk derribado (2001). Por eso, cada nueva cinta ha sido siempre un reto difícil de superar y, últimamente, el cineasta británico no encadena, que digamos, una gran racha fílmica. Eso sí, su ego permanece intacto. Hasta el punto de asegurar sin miramientos que La constelación del perro, su próximo largometraje, es la mejor película de su carrera desde Marte (2015).

Adaptando la novela homónima de Peter Heller, el título distribuido por la 20th Century Fox supone el regreso de Scott al género estrella de su filmografía. El ganador del Oscar no buceaba por los códigos de la fantasía y la ciencia tecnología desde el estreno de Alien: Covenant (2017) y su errático periplo produciendo la cancelada Raised by Wolves (2020). El guion de La constelación del perro ha sido adaptado por el nominado al Oscar, Mark L. Smith (El renacido), y el también nominado a la estatuilla dorada, Christopher Wilkinson (Nixon). Aunque el mayor reclamo de la producción gira en torno a su estrella principal: Jacob Elordi.

Con un presupuesto de 110 millones de dólares, el reto del blockbuster postapocalíptico pasa por conseguir ser un producto rentable en una cartelera estival saturada quizás de proyectos titánicos como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day.

‘La constelación del perro’: Scott está encantado con la película

El filme nos pone en la piel de Hig (Elordi), un piloto que sobrevivió a una terrible gripe mundial que prácticamente terminó con toda la humanidad. Intentando superar el duelo por la muerte de su esposa y con la simple compañía de su perro, el inesperado héroe deberá unirse a un grupo de supervivientes para enfrentarse a unos carroñeros errantes que reciben el nombre de los «Segadores».

Junto a Elordi, la ficción completa su reparto con la presencia de Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney, entre otros.

Fiarnos de la opinión del propio Ridley Scott no resulta demasiado objetivo. Sobre todo cuando el director dijo lo mismo en su momento de la vilipendiada Gladiator 2.

Otra oportunidad para Ridley Scott

Nos sorprendió gratamente con El último duelo (2021), pero últimamente las películas de Scott han dejado mucho que desear. La casa Gucci (2021), Napoleón (2023) y Gladiator II (2024) no han convencido ni a la prensa especializada ni a los espectadores. Ahora, La constelación del perro es una nueva oportunidad para truncar esa mala deriva que le ha precedido durante más de una década desde su triunfal adaptación de la novela de Andy Weir, protagonizada por Matt Damon y con la que logró 7 nominaciones en los premios Oscar de 2016.

¿Cuándo se estrena ‘La constelación del perro’?

La constelación del perro llegará a los cines el próximo 26 de agosto, coincidiendo con los estrenos patrios de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.