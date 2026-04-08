El reinicio ‘X-Men’ está cada vez más cerca: la nueva película contará con los guionistas de ‘Beef’ y ‘The Bear’

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) está en plena reconstrucción. Tras un lustro repleto de fracasos cinematográficos y una evidente saturación por parte de los espectadores, el género tiene todas sus esperanzas puestas en dos proyectos que vuelven a poner como protagonistas en 2026 a los grandes reclamos del estudio; Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday. Al mismo tiempo, la major mira al futuro con el reinicio de los X-Men, una de las propiedades intelectuales que Disney todavía no ha explotado desde la compra de la 21st Century Fox en 2019. El filme está en plena etapa de desarrollo, pero su director Jake Schreier acaba de revelar algunos detalles del regreso a la gran pantalla del grupo superheroico de los alumnos de Charles Xavier. La apuesta contará con la explosión creativa de los responsables de las series de The Beef y The Bear.

Hace meses que sabemos que Schreier será el hombre detrás de las cámaras en el reinicio de los X-Men. Un cineasta norteamericano que debutó en 2012 con Un amigo para Frank y que tres años después dirigió a Nat Wolff y Cara Delevigne en Ciudades de papel. Tras esos inicios en el campo de largometraje, su carrera se concentró en la realización de videoclips y en la dirección de episodios de series de televisión como Kidding (2018), Nuevo sabor a cereza (2021) y las recientes, Bronca y Star Wars: Tripulación Perdida (2024). Sin embargo, la confianza de la casa de las ideas llegó con su original propuesta para Thunderbolts y ahora, Schreier es líder creativo en el nuevo filme mutante de la franquicia.

Eso sí, como bien nos adelantaba el tráiler promocional de Doomsday, los X-Men de la franquicia original regresarán para hacer frente (o quizás para ser derrotados rápidamente) al Dr. Doom. Un punto de inflexión que de seguro, tenderá un puente generacional entre sagas.

El reinicio de los X-Men ya tiene guionistas

Entre los múltiples rumores, se especula con que Sadie Sink encarne a la próxima Jean Grey en Brand New Day o que Channing Tatum recuperaría el rol de Gambito que estrenó en Deadpool y Lobezno (2024). Desgraciadamente, reconocemos quién liderará el reparto ni si la adaptación se centrará en el conjunto de superhéroes o en algún personaje en particular.

Lo que sí sabemos es quién está detrás del desarrollo del guion, gracias a una reciente entrevista de Schreier con Collider donde el cineasta ha revelado que el creador de Beef, Lee Sung Jin y la showrunner de The Bear, Joanna Calo, están trabajando en el libreto del reboot.

«Han llegado y están trabajando en un borrador en este momento, lo cual es realmente emocionante, poder reunir a ese grupo de personas nuevamente. Son dos de los programas más interesantes de la televisión actual (Beef y The Bear)», explicaba el director.

Hay ideología y también «drama personal»

En su aproximación sobre lo que significa ponerse al frente del reinicio de los X-Men, el realizador explicó la clave para lograr una buena adaptación:

«Cuando uno relee los cómics de X-Men, encuentra ideología, pero también drama personal, casi con tintes de telenovela. Si contamos con guionistas que entiendan cómo impulsar la ideología a partir de las experiencias personales, si logramos hacerlo bien, eso será lo que refleje de forma más fiel el potencial de X-Men».

Se desconoce una fecha de estreno oficial. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio y Vengadores: Doomsday hará lo propio el 18 de diciembre.