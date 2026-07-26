La reflexión de Anne Hathaway en ‘Interstellar’ que sigue inspirando: «El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio»

12 años después, Anne Hathaway ha vuelto a aparecer en una película de Christopher Nolan. La actriz británica encarna a Penélope en La Odisea, sin duda, el gran blockbuster de este verano 2026. Sin embargo, según ha contado en varias ocasiones la ganadora del Oscar, fue la anterior colaboración con el director londinense lo que salvó su carrera: el papel de la Dra. Amelia Brand en Interstellar. La cinta de ciencia ficción donde la actriz pronunció una de las frases más icónicas de su filmografía y, en definitiva, la reflexión crucial de la odisea espacial protagonizada por Matthew McConaughey.

Tras ganar la estatuilla dorada gracias a Los miserables (2012), Hathaway se convirtió en la diana masiva de una ola de odio en internet. Esa tendencia incluso tuvo un nombre, el Hathahate. Aquel desprecio popularizado no se debió a ninguna actitud concreta, sino a la percepción generalizada de la falta de autenticidad que los espectadores veían en ella. Aparte de, por supuesto, el síndrome de la amapola alta. Es decir, el rechazo sistemático que la masa tiende a ejercer sobre el éxito masivo y brillante. Tal y como cuenta la actriz de Princesa por sorpresa (2001), muchos estudios no le daban papeles por lo tóxica que se había vuelto su identidad en las redes sociales. Lo cual nos lleva a una ironía increíble si atendemos a la sentencia positiva, tan romántica como humana, que sirve como pilar temático del largometraje que resucitó su carrera.

Anne Hathaway en ‘Interstellar’: «Es lo único que somos capaces de percibir»

El monólogo de la doctora Brand nace del dilema en el que la tripulación debe decidir a cuál de los dos últimos planetas va a dirigirse. Ella quiere dirigirse a Edmunds, donde se encuentra el hombre al que ama. La decisión lógica, en cambio, sostiene ir al otro planeta. El argumento del rol de Hathaway establece que el amor no es un simple impulso biológico, una especie de dimensión física capaz de atravesar cualquier cosa:

«El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio».

Con ello, el rol asegura que las personas aman a personas que ya han muerto. Una concepción contraria a cualquier supervivencia biológica.

¿De qué trata ‘Interstellar’?

La sinopsis oficial nos pone en un escenario en el que la supervivencia de la Tierra está llegando a su fin. Como última misión, un grupo de exploradores y la científica Amelia emprenden una misión en la que intentarán encontrar un planeta que pueda garantizar el futuro y la vida de la especie humana.

Interstellar está disponible bajo suscripción en las plataformas de Prime Video, HBO Max y Movistar Plus.