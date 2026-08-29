El récord de Hollywood que solo tiene una persona: aparece en dos películas con 11 Óscars cada una y sus dos papeles son inolvidables

El mundo del cine está repleto de hitos. Récords absolutos que construyen toda una narrativa que no tiene tanto que ver con las películas y sí, con las bambalinas de un Hollywood al que le encanta recrearse entre sus mitos. Sin ir más lejos, este 2026 estamos viendo cómo Spider-Man: Brand New Day está a punto de colarse en el top 5 de cintas más taquilleras de todos los tiempos. Hoy, poco más de dos años desde su fallecimiento, queremos recordar al único actor que ha formado parte del elenco de dos de las tres películas con más premios Oscar.

No, no nos referimos a ningún intérprete de Ben-Hur (1959), sino a una estrella secundaria que representó a dos figuras de increíble autoridad en Titanic (1997) y la saga de El señor de los Anillos (concretamente, en El retorno del rey, 2003). Ambas, junto con el remake protagonizado por Charlton Heston, forman parte del podio de largometrajes más laureados de la historia de la Academia, con 11 estatuillas cada una en su vitrina. El hombre que ostenta tan complejo prestigio es ni más ni menos que Bernard Hill.

Bernard Hill, capitán del Titanic y rey de Rohan

Puede que no fuese Jack (Leonardo DiCaprio) ni Aragorn (Viggo Mortensen) ni Gandalf (Ian McKellen), pero los roles de Hill en ambos proyectos mantienen un aura de solemnidad y épica inconfundible.

En el filme de James Cameron, el británico dio vida al capitán Edward Smith, un perfil que encarna a la perfección el conflicto entre las obligaciones de la compañía naviera por la celeridad del viaje y las realidades de los peligros del océano, como bien se puede comprobar en su fatal desenlace. La culpa, la responsabilidad y su muerte en el puente de mando le otorgan una dignidad absoluta que, con poco tiempo de metraje en pantalla, el actor logra materializar de maravilla.

En la Tierra Media de Tolkien, a las órdenes de Peter Jackson, Hill tuvo un papel todavía más relevante que en el fatídico crucero transatlántico. El del rey de Rohan, Théoden. El monarca es de vital importancia en la segunda entrega de la trilogía, Las dos torres (2002), al concentrar las defensas de su tierra en el Abismo de Helm. Aunque fue en El retorno del rey, la ganadora de 11 premios Oscar, donde su personaje fue clave en la Batalla de los Campos de Pelennor, evitando la caída de Gondor y Minas Tirith con la llegada de sus 6.000 jinetes, los cuales rompieron el asedio de los orcos.

Sin reconocimiento, pero con el cariño de los fans

A pesar de haber estado en dos superproducciones y acumular 22 óscars, Bernard Hill nunca tuvo el reconocimiento de la alfombra roja. A lo largo de su carrera, participó en otras producciones de innegable calidad, como Conspiración de mujeres (1988), Shirley Valentine (1989), Ejecución inminente (1999) e incluso, estando presente en valoras series como Wolf Hall: En la corte del lobo y en No olvidados (2015).

Tras Ben-Hur, Titanic y El retorno del rey, el siguiente escalón en el Olimpo de los Oscar pertenece a Lo que el viento se llevó (1939) y West Side Story (1961), con diez galardones cada una en su haber.