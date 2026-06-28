El protagonista de ‘Ratatouille’ quiere hacer una secuela, pero con una sola condición para Pixar. «Que tenga la energía de Terminator 2»

La primera película de Pixar, Toy Story, se estrenó en 1995 y revolucionó el sector de las cintas de animación para niños. Más de treinta años después el panorama ha cambiado y Pixar se ha apuntado al carro de las secuelas. Este verano se estrena Toy Story 5 y en los próximos años podremos ver otras secuelas de películas de Pixar que funcionaron en su momentos como Coco, Monstruos S.A y Los increíbles. Una moda que para muchos resulta un poco cansina, pero que sigue funcionando para las arcas de Pixar. Otro de sus objetivos es la segunda parte de Ratatouille cuya primera entrega se estrenó en 2007 y fue todo un éxito de taquilla. Aunque Pixar lo tiene claro, el actor Patton Oswalt que fue el que puso voz al protagonista ya ha lanzado su opinión sobre este proyecto.

La mítica película de animación Ratatouille fue escrita y dirigida por Brad Bird y cuenta la historia de una rata que sueña con convertirse en chef en el restaurante de Gusteau y trama un plan para conseguirlo ayudando a Linguini, el chico de la basura. Una emotiva cinta que llegó a ganar el Premio Óscar a la mejor película de animación, y obtuvo cuatro nominaciones, y que marcó a toda una generación de niños que disfrutaron de lo lindo con las aventuras de esta ingeniosa rata cocinera. Una emotiva película de animación que se puede ver en la plataforma de streaming Disney+ y que sorprendió en su momento por su mensaje de superación personal y su moderno estilo de animación.

Lo que sabemos de la secuela Ratatouille

Hasta hace unos días lo que sabíamos sobre esta secuela eran las palabras del actor Patton Oswalt, el cual interpretó a Remy, y en el podcast Obsessed explicó que le encantará volver a dar vida a este personaje pero con una condición. «Obviamente, me encantaría que hubiese una secuela de ‘Ratatouille’, pero todo depende de una persona: Brad Bird», comentó en este podcast.

Pero todo ha cambiado ya que en una reciente entrevista en Collider, el periodista Steve Weintraub le preguntó a Brad Bird, director y guionista de ‘Ratatouille’ si habrá una secuela de la pelicula de animación Ratatouille y él contestó sin pensárselo: «No, esa historia ya está contada».

Según comentó en esta entrevista se siente satisfecho con el final de la historia y opina firmemente que no todas las películas deben tener una segunda parte que nos muestre lo que ha sucedido con sus personajes después, sobre todo cuando el final original es realmente satisfactorio.

Como todos recordamos la rata Remy logra cumplir su sueño de convertirse en chef al dictarle sus ideas culinarias a Linguini, el chico de la basura que trabaja en el restaurante de Gusteau. Aunque el restaurante al final cierra, todo termina bien porque Linguini, Remy y Collette abren su propio bistró.

¿Una tercera entrega de Los increíbles?

En esta misma entrevista el director Brad Brid habló de la posibilidad de una secuela de la película de animación Los increíbles. El director ha comentado: «En cuanto a Los Increíbles… Me imagino perfectamente otra película de Los Increíbles».

Hay que recordar que Bird escribió y dirigió esta película de animación (2004) sobre una familia de superhéroes y en 2018 ya se estrenó una secuela que también tuvo bastante éxito en nuestros cines. En la D23 Expo de agosto de 2024 se anunció el regreso de esta familia de superhéroes, pero hasta ahora no hemos empezado a recibir noticias sobre su producción que debe estar en las primeras fases.

Según los rumores, la tercera entrega de Los increíbles será dirigida por Peter Sohn (Elemental) y estará escrita por Brad Bird. En cuanto a su estreno, aunque todavía no hay una fecha de estreno concreta, se baraja junio de 2028 como la más probable. Hay que tener en cuenta que entre la primera y la segunda entrega pasaron catorce años y, si los rumores son ciertos, entre la segunda y la tercera habrá una diferencia de solo diez.

Lo último que sabemos es que en marzo estaba previsto que comenzase a grabarse el doblaje de la película de la versión en inglés y que ya esta producción está encarrilada y pronto seguro que tendremos más noticias sobre la tercera entrega de Los increíbles.

Por lo tanto, está claro que Pixar antes de una secuela de Ratatouille está centrada en la de Los increíbles por lo que volveremos a ver en la gran pantalla a los miembros de la familia Parr desplegando todos sus poderes contra las nuevas amenazas a las que se tengan que enfrentar.