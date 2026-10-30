‘Pesadilla antes de Navidad’ está bien pero estas películas son mucho mejores para ver con niños en Halloween

Halloween ofrece opciones para todos los gustos, también para quienes quieren disfrutar del cine de terror sin pasar demasiado miedo. Hay películas familiares que combinan misterio, humor y fantasía. Desde clásicos como ‘Coco’ hasta propuestas más recientes como ‘Los mundos de Coraline’ o ‘Cuentos al caer la noche’, la selección es muy amplia en plataformas como Netflix o Prime Video. A continuación, recopilamos algunas películas de Halloween ideales para compartir en familia, con aventuras, personajes inolvidables y algún que otro susto.

Para completar la tarde de cine, nada mejor que preparar una merienda con temática de Halloween. Algunas ideas sencillas son las mandarinas decoradas como pequeñas calabazas, los plátanos cortados por la mitad y adornados como fantasmas, las salchichas envueltas en hojaldre a modo de momias o unas galletas con forma de murciélago. También podéis preparar palomitas para compartir durante la película, brochetas de fruta con formas divertidas y cupcakes decorados con arañas de chocolate.

Las mejores películas para ver en familia en Halloween

Halloween es una ocasión perfecta para disfrutar de una tarde de cine en familia, con historias llenas de misterio, aventuras y personajes fantásticos.

‘Coco’ (Disney+)

La trama sigue a Miguel, un niño de doce años apasionado por la música, aunque su familia se opone a esta afición. Durante la celebración del Día de Muertos, un suceso inesperado lo lleva hasta la Tierra de los Difuntos, donde deberá encontrar la manera de regresar a casa antes de que termine la noche. En ese viaje conoce a Héctor, un personaje que lo ayudará a descubrir secretos familiares que llevan generaciones ocultos.La película se inspira en las tradiciones y el folclore mexicanos para construir un universo fantástico.

‘Los mundos de Coraline’ (Movistar Plus+)

Henry Selick dirige esta película basada en la novela de Neil Gaiman, una aventura de fantasía oscura protagonizada por una niña que descubre una puerta secreta en su casa. Al atravesarla, llega a una versión aparentemente perfecta de su propia vida, donde todo parece mejor que en el mundo real. Sin embargo, pronto descubrirá que ese lugar esconde una amenaza y que una malvada bruja está detrás de aquella ilusión. La película combina misterio, imaginación y momentos de auténtica tensión.

‘Hotel Transilvania’ (Prime Video)

Lejos de ser criaturas aterradoras, los protagonistas tienen inseguridades, problemas familiares y preocupaciones cotidianas. El conde Drácula, por ejemplo, deberá enfrentarse a los retos de la paternidad y aprender a aceptar las decisiones de su hija, mientras sus amigos se ven envueltos en todo tipo de situaciones disparatadas.

‘La novia cadáver’ (Apple TV)

Tim Burton dirige esta película de animación que comienza cuando un joven ensaya sus votos matrimoniales en un bosque y, sin darse cuenta, acaba invocando a una mujer fallecida. El encuentro lo conduce hasta el mundo de los muertos, donde conoce a numerosos personajes que le ayudarán a comprender una realidad muy distinta de la que imaginaba.

‘Pesadillas’ (Movistar Plus+)

Esta película de aventuras está inspirada en los libros de terror juvenil de R. L. Stine, interpretado en la pantalla por Jack Black. La trama sigue a Zach, un adolescente que se muda a un pequeño pueblo y descubre que su vecino es el escritor responsable de imaginar numerosos monstruos que permanecen encerrados en sus manuscritos. Todo se complica cuando Zach libera accidentalmente al Abominable Hombre de las Nieves. El muñeco ventrílocuo Slappy aprovecha el caos para robar los libros y destruir sus páginas, permitiendo que las criaturas escapen y campen a sus anchas. A partir de ese momento, Zach, Stine y sus amigos deberán unir fuerzas para enfrentarse a hombres lobo, momias, gnomos y otros seres terroríficos.

‘Cuentos al caer la noche’ (Netflix)

Alex es un niño tímido al que le apasionan las historias de miedo. Su afición acabará metiéndolo en problemas cuando una bruja llamada Natacha lo convierta en su prisionero y le exija contar un relato terrorífico cada noche para seguir con vida. Durante su cautiverio conocerá a Yasmin, una niña que lleva años trabajando como ama de llaves de la malvada hechicera. Juntos tendrán que buscar la manera de escapar de un laberinto lleno de habitaciones encantadas, criaturas peligrosas, juguetes siniestros y otros elementos inquietantes.

‘Monster House’ (Apple TV)

Esta película de animación, dirigida por Gil Kenan, fue nominada al Oscar en 2006. La historia comienza con un niño de doce años convencido de que algo extraño sucede en la casa situada frente a la suya, donde vive un anciano llamado Nebbercracker. Sus sospechas aumentan cuando un balón desaparece dentro de la vivienda y la casa parece reaccionar de una manera imposible. Poco después, la construcción intenta tragarse a una amiga del protagonista, lo que lleva a los niños a investigar qué ocurre realmente entre sus paredes. Junto a sus amigos, el joven se atreverá a entrar en la misteriosa casa para descubrir sus secretos y averiguar por qué parece tener vida propia.