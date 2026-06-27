Ha pasado desapercibida pero HBO acaba de estrenar la película número uno en 51 países que mezcla acción, terror y comedia

El 2026 está siendo un año sorprendente con varios estrenos que han logrado sobreponerse al actual y complejo mercado de la exhibición. Ahí están Proyecto Salvación o producciones pertenecientes al campo del horror, como Backrooms o la recién estrenada, Obsession. Y precisamente hoy, nuestra recomendación es un título del mundo del terror que, a diferencia de las cintas anteriormente mencionadas, no obtuvo demasiado éxito en el patio de butacas, obteniendo una segunda vida en la plataforma de HBO.

La película en cuestión es Te van a matar, dirigida por el cineasta ruso Kirill Sokolov. Una historia distribuida por Warner Bros. y que en realidad se trata de una producción sudafricana. Sí, esta mezcla ecléctica llegó a los cines el pasado mes de marzo bajo la supervisión, como productor ejecutivo, del director de Flash (2024), Andy Muchietti. Pero como suele ocurrirle a una amplia mayoría de proyectos de la actualidad, esta comedia de terror fue un fracaso comercial que sólo logró recaudar 19,3 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 20 millones. Sin embargo, su paso por el streaming le ha hecho brillar hasta ser el largometraje número uno en 51 países.

¿De qué trata ‘Te van a matar’?

La trama nos pone en la piel de una exconvicta desesperada por encontrar empleo. Lo que la lleva a aceptar un empleo como limpiadora en un rascacielos variopinto de Nueva York. Parece una tarea sencilla, pero pronto todo se vuelve una auténtica pesadilla. El elitista lugar esconde un oscuro historial de desapariciones del personal, dentro de un entramado satánico en el que los inquilinos iniciarán una cacería sin descanso para convertirla en su próximo sacrificio.

Te van a matar nace del éxito de Noche de bodas (2019), la cual parte de una premisa igualmente salvaje y sangrienta. No obstante, el reclamo principal del filme sudafricano recae en el protagonismo de la nominada al Emmy, Zazie Beetz. Le acompañan en el casting secundario Myha’la Herrold, Patricia Arquette, Paterson Joseph, Heather Graham y la estrella de la saga Harry Potter, Tom Felton, entre otros.

Si disfrutas del humor negro y no te importa ver unos cuantos litros de sangre, Te van a matar es una opción perfecta para una buena dosis de cine gamberro y violento.

La n.º 1 del top 10 de HBO

En estos instantes, Te van a matar ocupa el primer puesto en el top 10 de películas de HBO España. Esta es la lista completa del ranking:

Te van a matar La sustancia Ídolos Las líneas discontinuas A Complete Unknown Indomables La novia Un amor Tres adioses Matrix

El mérito es todavía mayor cuando descubrimos que dichas estadísticas las ha conseguido en un solo día dentro del catálogo de la marca de vídeo bajo demanda de Warner. Por otra parte, quien no disponga de una suscripción a HBO puede disfrutar también de la cinta en el abanico de contenidos de Movistar Plus (Ficción Total).