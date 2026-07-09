La obra maestra protagonizada por Tom Hanks que muchos consideran la película de ciencia ficción más bonita jamás rodada

Si te gustan las películas de ciencia ficción no te puedes perder la cinta El atlas de las nubes (Cloud Atlas) protagonizada por el actor Tom Hanks. Una inquietante cinta de 2012 escrita y dirigida por Tom Tykwery las hermanas Lilly y Lana Wachowski. La cinta El atlas de las nubes está basada en la novela homónima de David Mitchell de 2004. En esta película se cuentan seis historias interrelacionadas y entrelazadas que están ambientada en diferentes lugares y épocas que van desde el Pacífico Sur en el siglo XIX hasta un futuro posapocalíptico. Una original cinta en la que se reflexiona sobre las consecuencias como las acciones individuales pueden influir en el presente y en el futuro. Una película que sorprende desde el primer minuto por su trama y la interpretación de los protagonistas.

La película El atlas de las nubes cuenta con un guion bastante original de Tom Tykwer y Lilly y Lana Wachowski que está conquistando a los usuarios de Apple TV y los que la están alquilando en Prime Video. El atlas de las nubes se rodó en el Studio Babelsberg en Potsdam-Babelsberg en Escocia, pero también en ciudades como Glasgow, Edimburgo o Mallorca. Una original cinta que cuenta con 172 minutos de duración y es una buena opción para los que disfrutan con las películas de ciencia ficción postapocalípticas.

¿De qué trata la película El atlas de las nubes?

La película se compone de seis historias interrelacionadas y entrelazadas que llevan al espectador desde el Pacífico Sur en el siglo XIX, hasta un futuro posapocalíptico. La primera historia es El diario del Pacífico de Adam Ewing y está ambientada en las islas Chatham en 1849. El protagonista es Adam Ewing, un abogado de San Francisco que tiene que cerrar un acuerdo comercial con el reverendo Gilles Horrox. Una original historia en la que Ewing, intentará defender, ocultará y salvar a un esclavo moriori

La segunda es Cartas desde Zedelghem, la cual está ambientada en las localidades de Cambridge y Edimburgo en 1936. El protagonista es Robert Frobisher, un joven músico bisexual que encuentra trabajo como un copista para el famoso compositor Vyvyan Ayrs. Gracias a su nueva situación encuentra la conspiración para componer su propia obra maestra: el Sexteto del atlas de las nubes. Todo se complica cuando Vyvyan Ayrs tras escucharla quiere atribuirse el mérito de la obra y le amenaza con contar su pasado escandaloso.

La tercera historia es Semivida: el primer misterio de Luisa Rey que está ambientada en San Francisco en1973. La protagonista es Luisa Rey, una periodista que por casualidad se encuentra con Sixsmith, un antiguo conocido que es ahora un físico nuclear. Todo cambiará cuando Sixsmith sea asesinado por el sicario Bill Smoke.

La cuarta se titula El horrible calvario ambientada en 2012 en el Reino Unido y protagonizada por Timothy Cavendish, un editor de 65 años. Su suerte cambia cuando Dermott Hoggins, un gánster que escribió un libro que Cavedish ha publicado que asesina a un crítico y es enviado a la cárcel. Los socios del gánster amenazarán a Cavendish para conseguir parte de los beneficios y él pedirá ayuda a su hermano.

La quinta historia es Una oración de Sonmi-451 ambientada en Corea en 2144. Sonmi-451 la protagonista es una mujer fabricada por ingeniería genética que trabajaba en un restaurante de comida rápida. Al ser entrevistada antes de su ejecución cuenta lo que hizo para lograr su liberación. La sexta y última también es postapocalíptica y su título es El cruce de Slusha, y todo lo que vino después. Está ambientada en 2321 y el protagonista es un nativo, de nombre Zachry que ha sobrevivido después de que la mayor parte de la humanidad muriera en la llamada «Caída».

El reparto de esta original película

Una de las curiosidades de esta cinta es que algunos actores hacen varios papeles en todas las historias como Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Halle Berry, Susan Sarandon y Hugh Grant. Por ejemplo Tom Hanks interpreta los papeles del doctor Henry Goose en El diario del Pacífico de Adam Ewing, el gerente del hotel en Cartas desde Zedelghem e Isaac Sachs en Semivida: el primer misterio de Luisa Rey, entre otros.

Además en el reparto están otros actores como Keith David, Ben Whishaw, Jim Broadbent, James D’Arcy, Doona Bae, Zhou Xun, David Gyasi, Robert Fyfe y Martin Wuttke, entre otros muchos.

La película El atlas de las nubes es una buena opción para los que disfrutan con cintas futuristas y postapocalípticas de ciencia ficción. Una cinta que les han disfrutado con otras del mismo estilo como Mr. Nobody, La fuente de la vida o Matrix.