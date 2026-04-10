Los fans de la saga de Piratas del Caribe están de enhorabuena porque se acaba de estrenar el tráiler de la que será su sexta película Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp. Una franquicia cuya última cinta ‘La venganza de Salazar se estrenó en 2019, hace ya 7 años, y cuenta con millones de entregados seguidores en todo el mundo. La sexta entrega Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp se estrenará en 2027 y su producción ha sido un poco complicada. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Disney llevabann ya varios años trabajando en este proyecto. Pero la película que se va a estrenar en 2027 no es una cinta oficial de la franquicia sino una secuela de La venganza de Salazar que ha sido escrita, dirigida y protagonizada por el húngaro Ádám Slemmer.

El proyecto comenzó a raíz de un cortometraje realizado por Slemmer que al ver que tenía potencial para convertirse en película decidió hacer una campaña de crowfunding para poder financiar esta nueva película. El problema es que esta nueva cinta no va a poder explotarse comercialmente porque seguramente Disney no está dispuesta a aprobar este proyecto. Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp una secuela de La venganza de Salaza’ en la que Jack Sparrow y Angelica intentan encontrar una linterna secreta que también busca con empeño el capitán Robert Maynard del Imperio Británico.

Sinner lleva trabajando en este proyecto desde 2022 cuando se comenzó la preproducción y el rodaje ha concluido en 2026. El siguiente paso va a ser su presentación de la nueva película en la Comic-Con de 2027 antes de estrenarla de forma totalmente gratuita a través de diferentes redes sociales. Por lo tanto pronto podremos ver esta película no oficial de esta saga de una duración de unas dos horas que seguro va a sorprender a sus seguidores.

¿Qué se puede ver en el tráiler de Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp?

En este impresionante tráiler de Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp se puede ver cómo el capitán Jack Sparrow regresa a la acción y se embarca con Angelica y el Comandante de la Marina Real, Robert Maynard en una frenética persecución por el poder mágico de la Lámpara Secreta.

Como se indica en la descripción del tráiler pronto se darán cuenta de que no va a resultar tan sencillo: «Pero están a punto de enfrentarse a algo que jamás imaginaron… ¿Estarán dispuestos a sacrificarlo todo por el tesoro?». Sus seguidores están esperando a ver esta nueva que, como ya hemos comentado se estrenará de forma gratuita en redes sociales, y que aunque es la secuela de La venganza de Salazar ha sido creada, escrita, dirigida y protagonizada por el húngaro Ádám Slemmer. Para muchos será raro no ver al actor Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow, pero a lo mejor el resultado sorprende.

Las 5 películas oficiales de la franquicia

Esta saga es una de las más queridas de los amantes de las ficciones de aventura y acción y consta de 6 películas. La primera Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra fue dirigida por Gore Verbinski y estrenada en 2003. Su estreno fue recibido con gran entusiasmo en las salas de cine y se convirtió en una película taquillera. Sus protagonistas Jack Sparrow (Johnny Depp), Elizabeth Swann (Keira Knightley) y Bill Turner (Orlando Bloom) . Estos tres valientes personajes se embarcaban en la búsqueda de una reliquia con el objetivo de lograr acabar con una maldición que había transformado a toda una tripulación en zombis.

La segunda película que se estrenó fue Piratas del Caribe: El cofre del Hombre Muerto que se estrenó en 2006 y la tercera Piratas del Caribe: En el fin del mundo que se pudo ver en los cines a partir de 2007. Las dos fueron dirigidas de nuevo por Gore Verbinski. En la segunda el rebelde capitán Jack Sparrow regresa para pagar una deuda de sangre con el legendario capitán Davy Jones y en la tercera Elisabeth y Will tendrán que rescatar a Jack Sparrow que se encuentra en manos del Kraken.

La cuarta película fue Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y fue dirigida por Rob Marshall. En esta nueva entrega el capitán Jack Sparrow se vuelve a encontrar con Angélica (Penélope Cruz), la hija de Barbanegra, a la que ya conoció en el pasado y que le enreda en la búsqueda de la legendaria Fuente de la Juventud.

Por último, la quinta cinta Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017) que ha sido dirigida por Joachim Rønning . En esta película Jack está pasando por un mal momento que tendrá que superar para enfrentarse a unos peligrosos marineros fantasmas, liderados por el capitán Armando Salazar (Javier Bardem), que se han escapado del Triángulo del Diablo para matar a todos los piratas del mar.