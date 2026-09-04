Las novedades de la taquilla pertenecen al cine español: ‘Cronos’ y ‘Enjambre’ encabezan los estrenos de la cartelera

Tras la resaca cinematográfica de una cartelera estival repleta de superproducciones comerciales, la taquilla deja paso a títulos que no cuentan gestas épicas ni narran las aventuras de ningún superhéroe. En este caso y prolongando la tendencia de grandes estrenos patrios, como la semana pasada fue el de El ser querido, hoy aterriza en el patio de butacas toda una lista de novedades lideradas por dos thrillers españoles: Cronos y Enjambre.

Estrenos de la cartelera

‘Cronos’

Fernando González Molina, director del remake de Mi querida señorita (2026), se sumerge en los hechos reales del atentado terrorista de las Ramblas de 2017. A partir de un guion original de Alberto Marini (El 47), la trama se centra en la operación Cronos, la búsqueda de cuatro días de los culpables que terminaron con la vida de 15 personas, dejando además cientos de heridos. En el elenco encontramos rostros conocidos del cine español, como Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui e Israel Elejalde, entre otros.

‘Enjambre’

Siguiendo con las tendencias de nuestra industria, la cual últimamente produce una buena cantidad de thrillers rurales, Enjambre nos pone en la piel de Lluc (Pablo Molinero), quien, tras varias desgracias, lo ha perdido todo. Es entonces cuando Alba (Cristina Fernández) le ofrece una nueva oportunidad de comenzar de cero, integrándose en una aldea aislada donde un grupo de desheredados convive en aparente armonía. Sin embargo, todo cobra pronto un cariz oscuro donde se revela un sistema perverso cargado de secretos.

‘Jim Queen’

Está llamado a ser uno de los largometrajes de animación para adultos del 2026. Una sátira francesa sobre homosexualidad y redes sociales en la que Jim, el rey del Gym Queens, ha sido infectado por Heterosis, un extraño virus que diezma a la comunidad LGTBIQ, convirtiendo a los gays en heterosexuales.

‘Dulce sabor a muerte’

Tras su polémica con el uso de la IA, el actor y director Eli Roth vuelve con otra cinta de terror de serie B en la que los niños pequeños de un barrio comienzan a mostrar instintos asesinos tras probar unos misteriosos helados. Tres de ellos, ajenos a la maldición, deberán salvar al resto del pueblo.

‘Black Box: Vuelo 298’

Partiendo de la idea original vista en el cortometraje Vessel de Clark Baker, Steven Quale dirige este thriller de terror sobrenatural que trata sobre el accidente del vuelo comercial 298. El motivo del accidente es completamente desconocido hasta que un equipo encuentra las grabaciones escondidas entre los restos: una sucesión de acontecimientos que escapa a toda lógica humana.