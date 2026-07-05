Norman Bates en Psicosis (1960): «Es triste cuando una madre tiene que pronunciar palabras que condenan a su propio hijo»

La película de terror Psicosis es una de las más conocidas de la filmografía del director Alfred Hitchcock. Una escalofriante cinta que se estrenó en 1960 y está protagonizada por el actor Anthony Perkins que borda el papel del tímido y misterioso Norman Bates, el propietario de un modesto motel de Phoenix. El monólogo final de la película de suspense y terror Psicosis es uno de los grandes momentos de la historia del cine. La frase «Es triste cuando una madre tiene que pronunciar palabras que condenan a su propio hijo» pertenece a ese monólogo que hace el protagonista cuando al final de la cinta se encuentra bajo custodia policial en una celda y su mente asume la identidad de Norma su madre para ocultar sus crímenes. Esta frase explica lo que le pasa a Norman y cómo la culpa y los celos lo llevaron a cometer el asesinato.

Psicosis (Psycho) fue producida y dirigida por Alfred Hitchcock y el guion fue escrito por Joseph Stefano basándose en la novela homónima de Robert Bloch publicada en 1959. Uno de sus grandes aciertos fue la genial interpretación de su protagonista el actor Antony Perkins y la de la actriz Janet Leigh que da vida a una mujer que llega al hotel huyendo de algo. Una película que fue rodada en blanco y negro, posiblemente para intentar la censura del código Hays, por el equipo de su serie de televisión Alfred Hitchcock presenta y que contó con un presupuesto bastante más modesto que Con la muerte en los talones, su anterior cinta.

Aunque no se esperaba, la película Psicosis supuso un gran éxito de taquilla, burló la censura y fue nominada a cuatro Óscar, incluyendo el de mejor director para Hitchcock y el de mejor actriz de reparto para Janet Leigh. Psicosis es una película indispensable para todos los amantes del terror y si todavía no la has visto no te la puedes perder en la plataforma Movistar Plus+.

¿De qué trata la película Psicosis?

La protagonista de esta película es Marion Crane, una secretaria desesperada que roba 40.000 dólares en su trabajo para poder casarse con su novio Sam Loomis y huye con el dinero para llevárselo a California. Sam Loomis ha heredado de su padre un montón de deudas y tiene que pagar también la pensión su exmujer por lo que la pareja no encuentra la manera de poder casarse. Con ese dinero podrá saldar Sam sus deudas y comenzar una nueva vida juntos.

Después de una accidentada huida en la que Marlon, un policía, y un vendedor de coches empiezan a sospechar de ella. Tras conducir bajo una intensa lluvia, Marion decide parar en el solitario Motel Bates de Phoenix. El joven propietario es Norman Bates, un hombre tímido que vive con su madre. Marion se registra con el nombre falso de Marie Samuels y Norman le da la habitación número 1, que se encuentra al lado de a la recepción.

Pronto se enterará de que Norman es un aficionado a la taxidermia y por eso hay horribles aves disecadas y de que su madre está enferma y no puede dejarla sola en motel. Todo lo que le cuenta Norman esa noche lluviosa no le gusta nada a Marion que decide marcharse cuanto antes del motel. Cuando está duchando en el motel una misteriosa figura que parece ser una anciana entra en el baño y asesina brutalmente a Marion…

El reparto de esta mítica película

El protagonista de esta mítica película es el actor Anthony Perkins que impresionó los espectadores con su interpretación del personaje oscuro de Norman Bates. Además también sorprendió por su trabajo en esta película la actriz Janet Leigh que dio vida a la ladrona fugitiva Marion Crane Además, tienen un papel de peso en esta película los actores Vera Miles como Lila Crane, John Gavin como Sam Loomis, Martin Balsam como el detective Milton Arbogast.

También en el reparto están los actores John McIntire como el sheriff Al Chambers, Simon Oakland como el doctor Fred Richmond, Vaughn Taylor como George Lowery, el jefe de Marion, Frank Albertson como Tom Cassidy, el cliente de la inmobiliaria, Lurene Tuttle como Eliza Chambers, la esposa del sheriff, John Andersoncomo California Charlie, el vendedor de automóviles, Patricia Hitchcock como Caroline, la compañera de trabajo de Marion y Mort Mills como un policía de carretera que se fija en Marion. La voz de Norma Bates, la madre de Norman, fue interpretada por tres actrices diferentes, aunque en el monólogo final la voz es de un tal Gregg.

En 1998, cuando Alfred Hitchcock ya había fallecido, se estrenó una nueva versión en color dirigida por Gus Van y protagonizada por Vince Vaughn y Anne Heche. En Movistar Plus+ se pueden ver otras del mítico director como Vértigo, Rebeca, Los pájaros, Crimen perfecto, 39 escalones, La soga, El hombre que sabía demasiado y la ventana indiscreta.

Universal Pictures