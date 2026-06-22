Netflix ya tiene la película del verano y está basada en una de las novelas más adictivas de Megan Maxwell

Ayer, domingo 21 de junio, comenzó oficialmente el verano 2026. Una época de descanso y de, por supuesto, mucho tiempo al aire libre. Pero el calendario estival es del mismo modo un espacio para el descanso, también para ir a los cines, como bien demuestra la selección de títulos que los grandes estudios proyectarán en las próximas semanas en la cartelera global. Esa predisposición hacia el entretenimiento vira de igual forma en el sentido del streaming y por eso, Netflix acaba de incorporar a su catálogo un drama romántico que adapta una de las novelas más adictivas de Megan Maxwell: Pídeme lo que quieras.

Dirigida por Lucía Alemany, la producción de Warner Bros. logró aunar 2,1 millones de euros en la cartelera patria y reunir a más de 300.000 espectadores en las salas nacionales. Un triunfo heredado del superventas de la escritora hispana de ascendencia alemana, cuyo fenómeno terminó siendo bautizado como la «Cincuenta sombras de Grey española».

Alemany debutó tras las cámaras en 2019 con La inocencia y, tras dirigir episodios para series como Vida perfecta (2019) y Élite (2021), su buen hacer narrativo la llevó a conectar de lleno con los espectadores, estrenando Mari (dos) en 2023 y liderando la cartelera con 1,8 millones recaudados. Con todo esto, el reclamo de un material atractivo para el público masivo, sumado a la capacidad de la cineasta de captar la esencia de cada historia, promete convertir a Pídeme lo que quieras en uno de esos éxitos virales que durante semanas dominan los rankings de contenido más visto en España.

¿De qué trata ‘Pídeme lo que quieras’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel del empresario alemán Eric Zimmerman, quien, tras la muerte de su padre, debe viajar a España para supervisar las delegaciones de su empresa. En las oficinas de Madrid conoce a Judith, una joven de la que se encapricha de inmediato. Despertando un juego de roles y alimentando la erótica del poder, ella cede a la atracción y acepta formar parte de sus juegos eróticos. Judith aprenderá de Eric que en esta vida, las personas siempre se dividen entre sumisas y dominantes.

En el elenco principal encontramos a Mario Ermito en la piel de Zimmerman y a Gabriela Andrada encarnando a Judith. Él, de origen italiano, debutó en el cine con un papel secundario en Por los pelos (2022) y en 2026, pudimos verlo en el reparto de Ídolos, el drama deportivo protagonizado por Óscar Casas y Ana Mena. Ella, española, es una actriz recurrente de la saga Culpa tuya. En algún momento del presente año podremos verla protagonizando el western Trinididad, junto a Paz Vega, Milena Smit y Karla Sofía Gascón.

Tras ellos, el casting secundario se configura con varios rostros conocidos del audiovisual español. Desde Paco Tous a David Solans, pasando por Celia Freijeiro a Alba Ribas y Joel Bosqued.

El «guilty pleasure» del verano

Los suscriptores de la «gran N roja» no deberían esperar una obra maestra con Pídeme lo que quieras. Sin embargo, su confección ligera y su atractivo valor de placer culpable podrían funcionar a las mil maravillas dentro de un catálogo que, más que nunca en verano, funciona como un oasis de desconexión total.

El género es oro puro para los meses del calor, como ya demostró el fenómeno de la anteriormente mencionada Culpa mía en el abanico de contenidos de Prime Video.