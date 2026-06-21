El thriller de 8 episodios que triunfa en Netflix: es adictivo y no podrás parar de verlo

Si estás buscando un thriller verdaderamente adictivo, no te puedes perder la serie No hables con extraños que se encuentra en el catálogo de Netflix. Una miniserie que está basada en una novela de Harlan Coben, como Safe, Engaños o El inocente, y que sorprende como todas por sus giros y su combinación de secretos y mentiras. La serie No hables con extraños llegó a Netflix en 2020 y cuenta la historia de Adam Price, un hombre cuya vida perfecta se desmorona cuando una misteriosa mujer se le acerca en un bar y le cuenta un secreto sobre su mujer. La vida de este hombre cambia radicalmente por los chantajes y desapariciones que tienen lugar en la zona donde vive con su familia. Una serie de misterio y suspense perfecta para los que han disfrutado con otras ficciones basadas en novelas de Harlan Coben.

La serie No hables con extraños ha sido dirigida por Daniel O’Hara y Hannah Quinn y escrita por Danny Brocklehurst, Mick Ford, Karla Crome y Charlotte Coben. Cuenta con solo 8 episodios de unos 50 minutos aproximadamente cada uno y está basada en la novela homónima de Harlan Coben publicada en 2015. Una interesante ficción que sorprende por su ambientación misteriosa, su adictivo ritmo y por la brillante interpretación de sus protagonistas que son los actores Richard Armitage, Siobhan Finneran y Hannah John-Kamen. No hables con extraños es para muchos una de las mejores adaptaciones de las novelas de Harlan Coben.

¿Qué ocurre en la serie No hables con extraños?

Las novelas de Harlan Coben no tienen una trama sencilla y saben desde el principio mantener en vilo al lector. Por eso es fundamental que esto se logre también desde el primer episodio de la serie. En No hables con extraños todo comienza cuando a Adam se le acerca una misteriosa mujer con una gorra de béisbol que le cuenta una historia sobre un embarazo fingido y el posterior aborto de Corinne, su mujer, que él desconocía. Lo que le dice es lo siguiente: «Ella mintió, Adam. Corinne se lo inventó, nunca estuvo embarazada… Una cosa más. Si yo fuera tú, haría pruebas de ADN a mis dos hijos»,

Cuando Corinne descubre que Adam se ha enterado de su secreto, desaparece misteriosamente después de enviarle un misterioso mensaje en el que le dice que necesita tiempo para sí misma y que cuide de los niños y que no intente contactar con ella.

La sargento detective Johanna Griffin, que es la que se hace cargo de la investigación, descubre que hay una conexión entre el mismo caso y otros en los que ha estado involucrada. Johanna se tendrá que encargar del caso de la misteriosa desaparición de Corinne y del asesinato de Heidi Doyle.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «En este thriller, la vida de Adam Price da un vuelco cuando una desconocida desvela algo impactante sobre su mujer y él se ve envuelto en una red de secretos».

El reparto de este interesante thriller

Los protagonistas de esta serie son el actor Richard Armitage que da vida a Adam Price, un hombre maduro que está casado con Corinne Price y es el padre de dos hijos, Thomas y Ryan y la actriz Siobhán Finneran que interpreta el papel de la sargento detective Johanna Griffin, que es la mujer que se acerca al protagonista en un bar.

Además tienen un papel de peso en esta serie la actriz Jennifer Saunders interpreta el papel de Heidi Doyle, que es la dueña de una pastelería, Shaun Dooley, el de Doug Tripp, amigo y vecino de Adam y Paul Kaye el de Patrick Katz, un policía que resolver el caso.

También en el reparto están los actores Dervla Kirwan que da vida a Corinne Price, la misteriosa mujer de Adam Price, Kadiff Kirwan al detective Wesley Ross, Jacob Dudman a Thomas Price, el hijo mayor de Adam y Corrine, Ella-Rae Smith a Daisy Hoy, el interés amoroso de Thomas, Brandon Fellows a Mike Tripp, un amigo de Thomas, Misha Handley a Ryan Price, el hijo menor de Adam y Corinne Price, Anthony Head al promotor inmobiliario Edgar Price, el padre de Adam, Hannah John-Kamen a una mujer de veintitantos años que usa una gorra de béisbol y Stephen Rea a Martin Killane, un policía jubilado.

La serie No hables con extraños mantiene en tensión a los espectadores desde el primer episodio y luego les sorprende con numerosos giros y confesiones de secretos y mentiras. Una buena opción para los que estén buscando en el catálogo de Netflix una serie entretenida y corta para hacer un maratón en estos días de calor.