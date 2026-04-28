Netflix va a eliminar la mejor película del oeste de su catálogo: «El mejor western desde ‘Open Range’»

Antes, el crítico de cine ejercía como mero prescriptor de largometrajes. Ahora, el tempus fugit del streaming ha transformado la profesión en una presencia casi guardiana sobre los vaivenes de contenidos de ciertas plataformas. Porque sí, la novedad reina en el mercado de vídeo bajo demanda. Pero todos los meses se produce la despedida de títulos magníficos que ya no podremos ver (hasta nuevo aviso) debido a la periodicidad en la caducidad de algunas películas y series. Por eso hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendar un clásico del western moderno que la «gran N roja» está a punto de fulminar de su catálogo: Netflix va a eliminar Appaloosa.

Dirigida por Ed Harris en 2008, la cinta adapta la novela homónima de Robert B. Parker y cuenta con el duelo protagónico entre el propio cineasta y Viggo Mortensen. Harris, nominado en cuatro ocasiones al Oscar como actor, ya había debutado tras las cámaras con el aplauso del filme biográfico Pollock: La vida de un creador. Aunque esta fue sin duda la confirmación de que detrás de su innegable talento como intérprete, se escondía un autor cuya visión podía entremezclar el aroma clásico del mejor cine del oeste con una inapetencia directa hacia los códigos clásicos de la tipología. Sin ahondar en la espectacularidad ni en los grandes tiroteos, Netflix va a perder con Appaloosa una buena muestra de diversidad dentro de un western que ante todo es una historia sobre la amistad y la lealtad masculina.

Netflix elimina ‘Appaloosa’ de su catálogo

La trama principal nos sitúa en la ciudad minera de Appaloosa, un lugar en el que sus habitantes viven aterrados por Randall Bragg (Jeremy Irons), un cacique local que ha terminado con la vida del anterior sheriff y sus ayudantes.

Para solventar el problema, los líderes de la región acuden a Virgil Cole (Harris) y Everett Hitch (Mortensen), un tándem infalible que se complementa a la perfección. Cole es implacable y parco en palabras, y Hitch es su mano derecha, un culto exmilitar que termina a menudo todas las frases iniciadas por Cole.

No obstante, la trama se complica con la presencia de Allison French (Renée Zellweger), una viuda que sirve como prueba de la lealtad entre los dos protagonistas.

El elenco secundario se cierra con la presencia de Timothy Spall, James Gammon, Cerris Morgan Moyer y la española Ariadna Gil, quien poco después confirmaría su relación sentimental con Mortensen. Ambos siguen juntos y viven actualmente una vida discreta en Madrid. La colección y aprobación unánime de reseñas que la película tuvo en su momento, destaca la reseña de Lou Lumenick para el New York Post, donde el crítico señalaba que este era el «mejor western desde Open Range».

Netflix mantendrá disponible Appaloosa en su catálogo hasta el próximo jueves, día 30 de marzo. Tras ello y por el momento, la cinta no tendrá un hogar fijado en el streaming.

Otros títulos que se despiden el día 30

Para desgracia de los suscriptores, aparte de Appaloosa, Netflix va a suprimir esta lista de filmes el próximo día 30: