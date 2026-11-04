Netflix confirma la segunda temporada de una de las series españolas más exitosas de 2025: Luis Zahera vuelve el 1 de enero

Una de las series de comedia que han triunfado en Netflix es Animal que se estrenó en octubre de 2025 y conquistó a los espectadores con la historia de Antón, un veterinario de pueblo interpretado por el actor Luis Zahera que por razones económicas comienza a trabajar en un moderno centro para animales llamado Kawanda Urban. La buena noticias para los espectadores de esta plataforma de streaming es que Netflix ha desvelado que la segunda temporada de Animal se estrenará el 1 de enero de 2027. En esta ocasión Antón ha logrado ganarse a los clientes y a los compañeros, pero todo cambia cuando contratan a Uxía que se acaba de diplomar en etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal. Si ya en la primera temporada nos reímos con los encuentros y desencuentros entre Antón y Uxía, tío y sobrina, está claro que ahora que van a trabajar mano a mano estas situaciones se van a repetir.

La segunda temporada de la serie de comedia Animal ha sido creada por Víctor García León y dirigida por Laura M. Campos y Manu Gómez. Los guiones han estado a cargo de Teresa Bellón, César Calvillo y el propio García León. Los productores ejecutivos son Aitor Gabilondo (Patria, Salvador, Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra) y Víctor García León y ha sido producida por Alea Media. Esta temporada, además, ha sido nominada al Emmy Internacional 2026 a mejor comedia, lo que es un punto de partida excepcional para una comedia. La segunda entrega contará de nuevo en su reparto con los actores Luis Zahera, Lucía Caraballo, Carmen Ruiz y también con Álvaro Mel, que interpreta el papel del nuevo director de Kawanda Urban.

¿Qué va a pasar en la segunda temporada de la serie Animal?

El protagonista de esta serie vuelve a ser el cascarrabias veterinario Antón, papel que borda el actor Luis Zahera, se encuentra en un buen momento. Al final de todos los problemas que tuvo en el pasado, ha logrado ganarse a los clientes, a su compañeros y a su nuevo jefe, papel interpretado por el actor Álvaro Mel.

Todo cambia para él y sus compañeros cuando contratan a la joven y emotiva Uxía, papel que también borda la actriz Lucía Caraballo, que ha logrado por fin diplomarse en un curso de etología que es la ciencia que estudia el comportamiento animal.

Los dos tienen en esta nueva etapa que compartir la consulta y Antón y Uxía, tío y sobrina convierten cada diagnóstico en una batalla: Antón busca dolencias físicas; Uxía, problemas emocionales. Según la sinopsis oficial de esta segunda temporada: «Entre perros, gatos y un sinfín de peluditos, Antón, Uxía y Mike ponen en marcha un servicio de entierro para mascotas que trae una prosperidad insólita a Topomorto. Por una vez, todo parece ir bien».

Aunque en el centro Kawanda Urban todo parece ir sobre ruedas, Antón se da cuenta de que Topomorto, el pueblo, ha empezado a llenarse de nuevos vecinos y de modas que nadie entiende. Antón poco a poco va notando que el pueblo que Antón conocía está cambiando a toda velocidad y empieza a pensar que algo huele raro y, en vez de quedarse quietecito, decide investigar qué hay detrás.

El reparto de esta serie de comedia

Los protagonistas de esta divertida comedia vuelven a ser los actores Luis Zahera y Lucía Caraballo que dan vida al veterinario y a Uxía, que en esta ocasión se ha diplomado en etología. También van a tener un papel de peso la actriz Carmen Ruiz, que vuelve a interpretar el papel de la pareja de Antón, y Álvaro Mel, el del nuevo veterinario del pueblo.

En el reparto de esta segunda temporada de Animal estarán también los actores Adrián Viador (Vivir sin permiso), Raquel Nogueira (El caso Asunta, Los años nuevos), Pepo Suevos (Clanes) y Lucía Veiga (Clanes), entre otros.

La segunda temporada de la serie de comedia Animal promete nuevas situaciones divertidas y, en ocasiones hasta destornillantes, en las que Antón, un veterinario de pueblo, acostumbrado a tratar vacas, caballos y ovejas, tendrá que cambiar su forma de trabajan para atender a las mascotas de los habitantes de la zona y comprender la forma que tienen de tratarlas. De nuevo, Antón chocará en algunas ocasiones con sus clientes, pero además en esta nueva entrega tendrá que seguirle la corriente a su sobrina Uxía, la nueva etóloga del centro Kawanda Urban.

Si todavía no había visto la primera temporada, os recomiendo que la busquéis en el catálogo de Netflix porque está compuesta por episodios cortos en los que seguro que desconectas de todo con las ocurrencias de esta veterinario y su original sobrina y los peluditos a los que tienen que curar.