Las imágenes del príncipe Guillermo y su hijo Jorge empapados en el Camp Nou por amor al Aston Villa

El príncipe Guillermo ha cambiado por unas horas los compromisos institucionales por una de sus grandes pasiones: el fútbol. Y esta vez no lo ha hecho solo. El heredero al trono británico ha viajado por sorpresa a Barcelona acompañado de su hijo mayor, el príncipe Jorge, para asistir al encuentro de Champions League que enfrentó este martes al FC Barcelona y al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Una escapada muy especial para ambos, que comparten su afición por el equipo de Birmingham y que han vuelto a demostrar que, cuando se trata de fútbol, los Windsor también saben dejar a un lado el protocolo. Padre e hijo han seguido el partido desde el palco presidencial, donde han podido disfrutar de una noche europea que, sin embargo, no terminó como esperaban: el conjunto inglés cayó derrotado por 3-0 ante los azulgranas.

La presencia de Guillermo de Inglaterra y el príncipe Jorge en Barcelona se mantuvo en secreto hasta prácticamente el mismo día del encuentro. Su llegada al estadio se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada y despertó una enorme expectación, especialmente por tratarse de una visita que tenía también un significado especial para el hijo mayor de los príncipes de Gales. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ejerció de anfitrión y recibió a ambos en el estadio, donde les hizo entrega de camisetas personalizadas del club azulgrana. El equipo catalán también quiso darles la bienvenida públicamente a través de sus redes sociales, destacando que se trataba de dos seguidores del Aston Villa que habían elegido el Camp Nou para acompañar a su equipo en esta cita europea.

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Lejos de la imagen solemne que suele acompañar sus apariciones oficiales, el príncipe de Gales se mostró como un aficionado más. Con una gorra y una actitud distendida, siguió las jugadas desde la grada junto a Jorge, que también disfrutó de la experiencia. La lluvia en Barcelona durante el encuentro no impidió que padre e hijo vivieran con intensidad la cita deportiva. Guillermo, que incluso prescindió del chubasquero que les ofrecieron, dejó claro que aquella visita tenía poco de compromiso institucional y mucho de pasión futbolística. Eso sí, hubo un detalle que recordó su condición de futuro rey: la amapola roja (red poppy) que lució en la solapa de su americana, un símbolo de homenaje a los militares y civiles británicos fallecidos en conflictos armados que se lleva tradicionalmente durante los días previos al Remembrance Sunday.

La primera visita de Jorge a España y su reaparición pública

El viaje ha tenido, además, dos circunstancias especialmente significativas para el príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión al trono británico. A sus 13 años, esta ha sido su primera visita a España y su primera aparición pública desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzó una nueva etapa educativa en el prestigioso internado Eton College, en Berkshire. El centro, en el que los alumnos permanecen durante el periodo lectivo y regresan a casa los fines de semana o en vacaciones, marca un importante cambio en la rutina del primogénito de Guillermo y Kate Middleton.

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Su presencia en Barcelona supone, por tanto, una escapada poco habitual dentro de su nueva vida escolar. Todo apunta a que los príncipes de Gales habrán tenido que organizar este desplazamiento para que Jorge pudiera acompañar a su padre en una cita que ambos esperaban con especial ilusión. No es la primera vez que Guillermo comparte con su hijo mayor un plan relacionado con el Aston Villa, pero sí una nueva oportunidad para alimentar una afición que se ha convertido en uno de sus vínculos más reconocibles.

De hecho, el heredero británico lleva años intentando transmitirle a Jorge su pasión por el fútbol y, especialmente, por el equipo de Birmingham. El Aston Villa es uno de los grandes puntos de unión entre padre e hijo, que ya han protagonizado otras escapadas deportivas juntos. En abril de 2025 viajaron a París para asistir al encuentro de cuartos de final de la Champions League entre el PSG y el conjunto inglés. Una experiencia que ahora han repetido en Barcelona, aunque con un resultado bastante menos satisfactorio para sus intereses.

¿Por qué Guillermo de Inglaterra es del Aston Villa?

La fidelidad del príncipe Guillermo al Aston Villa no es una cuestión de imagen ni una afición adquirida por motivos institucionales. El propio heredero ha explicado en distintas ocasiones cómo nació su vínculo con el club. Durante sus años escolares, la mayoría de sus compañeros apoyaban a equipos como el Manchester United o el Arsenal, por lo que decidió buscar una alternativa que le permitiera diferenciarse. Finalmente, se decantó por el conjunto de Birmingham, una elección que, según ha contado, le garantizaba una auténtica «montaña rusa de emociones».

Desde entonces, el hijo de Carlos III se ha convertido en uno de los seguidores más conocidos del equipo y ha mantenido su apoyo incluso durante las etapas más complicadas, cuando el Aston Villa no disputaba competiciones europeas. Su compromiso con el club va más allá de acudir ocasionalmente a los estadios. Según ha explicado Unai Emery, entrenador del conjunto inglés, Guillermo ha visitado en varias ocasiones las instalaciones del equipo y mantiene una relación muy cercana con la entidad. El técnico también ha agradecido públicamente el respaldo del príncipe, que se ha mantenido fiel a los colores del club independientemente de sus resultados deportivos.

En mayo de 2026, el heredero británico ya tuvo motivos para celebrar cuando el Aston Villa conquistó la Europa League en Estambul. En aquella ocasión acudió a la final acompañado de amigos y no escondió su entusiasmo por el triunfo de su equipo. Una alegría que contrasta con lo sucedido en Barcelona, donde los goles del conjunto azulgrana, con protagonismo de Raphinha y Lamine Yamal, dejaron sin celebración a los dos aficionados más ilustres de la noche.