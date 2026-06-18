Muere Daveigh Chase, actriz de ‘The Ring’ y ‘Lilo & Stitch’, a los 35 años por una meningitis

Daveigh Chase, protagonista de la conocida película The Ring, ha muerto a los 35 años a consecuencia de una meningitis y una infección en la sangre que derivó en problemas sépticos y en el fallo de su organismo. La intérprete ingresó a principios de junio en el hospital, en Los Ángeles, por desnutrición.

La actriz arrancó su carrera con sólo 7 años, cuando debutó en publicidad y empezó a hacer episódicos en series tan legendarias Embrujadas, Sabrina, cosas de brujas o Urgencias. Además, tuvo un papel relevante en la película de culto Donnie Darko, donde interpretó a la hermana de Jake Gyllenhaal y tomaba mayor protagonismo en su secuela.

Pero fue en 2002 cuando asumió su papel más icónico, el de la niña de The Ring (La señal) que aterrorizaba a Naomi Watts, Martin Henderson y David Dorfman. El personaje de Samara Morgan, uno de los más conocidos del cine de terror, protagonizó una de las escenas más legendarias del género: la niña saliendo del pozo y atravesando la pantalla de la televisión. Este trabajo le valió el premio MTV Movie Award a la Mejor Villana, por encima de Colin Farrell, Willem Dafoe, Daniel Day-Lewis y Mike Myers, sus rivales como candidatos al premio.

Ese mismo año, Daveigh Chase prestó su voz a Lilo y Stitch, para el personaje principal de la niña hawaiana Lilo Pelekai. Lo hizo también para las tres secuelas del título y la serie. Dio voz también a Chihiro Ogino, protagonista de El viaje de Chihiro.

La estadounidense fichó en 2006 por Big Love, la conocida serie de HBO que abordaba la historia de una familia mormona fundamentalista y contaba con un elenco integrado por grandes nombres, como Amanda Seyfried, Mireille Enos, Bill Paxton, Ginnifer Goodwin, Jeanne Tripplehorn o Chloë Sevigny. Daveigh Chase encarnó a Rhonda Volmer durante cinco temporadas.

Pese a esa prolífica carrera, la actriz comenzó a tener problemas con la justicia en 2017, especialmente por asuntos relacionados con su adicción a las drogas. La arrestaron por estar en posesión de un coche robado y por abandonar a un hombre en la puerta de Urgencias en un hospital. Éste falleció después a causa de una sobredosis.