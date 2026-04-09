‘Michael’: este es el motivo real por el que se ha cambiado el final de la película del rey del pop

Ya no queda prácticamente nada para que los fans del rey del pop puedan ver su historia en la pantalla grande. Michael es la película llamada a igualar los números en el box office de otras cintas comerciales, como la recién estrenada Super Mario Galaxy. Aunque el camino hasta la proyección del esperado biopic musical no ha sido nada sencillo. Por el medio, la producción se ha encontrado con severos problemas legales. Hasta el punto de cambiar por completo el final que el director Antoine Fuqua y el guionista John Logan habían planeado originalmente para el proyecto.

La polémica no es nueva, Michael es una película que ha sufrido varios retrasos en su desarrollo. Entre otras cosas porque la idea de la cinta era la de explorar el impacto de las acusaciones de abuso infantil. Sin embargo, dichas escenas incumplían una cláusula legal de confidencialidad que Jackson firmó con el demandante Jordan Chandler. En ella, se prohíbe la representación o mención al caso en producciones cinematográficas y por eso, el trabajo de Fuqua ha tenido que reestructurar completamente su desenlace, teniendo que acudir a toda una serie de reshoots (nuevas grabaciones) para generar un nuevo clímax para despedir el recorrido ascendente de la estrella.

‘Michael’: la película tuvo que cambiar su final

A la información que ya poseíamos se le suma un nuevo informe de Variety. La noticia del medio apunta otra vez a cómo esas extensas grabaciones han llevado a tener que rodar un tercer acto completamente nuevo y por tanto, reconstruir parte de un montaje que originalmente iba encaminado a sumergirse en la oscuridad de las acusaciones y en toda la controversia alrededor del cantante. Por supuesto, la polémica está servida y su estreno tendrá todo un ruido mediático y toda una ristra de detractores.

Según cuenta la revista norteamericana, el coste total más allá de las alteraciones del proyecto se pueden condensar en 22 días más de producción y un extra de 15 millones adicionales a un presupuesto que ya rondaba los 155 millones de dólares.

El malentendido legal nace en realidad de ese acuerdo de los herederos de Jackson que impedía que Jordan apareciese en cualquier película futura sobre la vida de la estrella de la música. Ese hecho de alguna forma los responsabiliza tal y como se puede leer en la información publicada: «Los herederos de Jackson asumieron esos gastos adicionales porque su error obligó a realizar los cambios».

Hace exactamente un año, una de las ideas para lidiar con la problemática iba a ser la de decidir la cinta en dos partes. Algo que de alguna forma coincide directamente, con la sensación de aquellos espectadores que ya han podido ver el título y cuya opinión da a entender que el largometraje acaba una vía abierta a una posible secuela.

¿Cuándo se estrena la cinta? ¿quién aparece en el reparto?

En el papel de Michael Jackson encontramos al sobrino real del cantante, Jaafar Jackson. Tras él, aparecen todo un elenco de caras conocidas. Desde Nia Long a Laura Harrier, pasando por Miles Teller y el dos veces nominado al Oscar, Colman Domingo.

Michael llegará a los cines españoles el próximo 22 de abril.