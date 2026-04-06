La mejor película de Wes Anderson acaba de estrenarse en Movistar Plus y no te la puedes perder: «Es maravillosa»

Puede que la carrera del cineasta norteamericano esté en una fase de desgaste, pero los fans de su obra pueden disfrutar desde hoy mismo en Movistar Plus, la mejor película de Wes Anderson: El Gran Hotel Budapest. Nominada a nueve premios de la Academia, esta comedia de aventuras supone la cima del solipsismo de un director que, al igual que sucede con Tim Burton o Pedro Almodóvar, ha conseguido crear una identidad visual cargada de planos simétricos, decorados de ensueño y un peculiar sentido del humor basado en silencios y personajes histriónicos. Pero ¿por qué este retrato de entreguerras es tan especial? ¿de qué trata su historia? ¿podemos verla en otras plataformas?

Antes del estreno de El gran Hotel Budapest en 2014, no existía un consenso generalizado sobre cuál era la mejor película de Wes Anderson. Los fans se dividían entre los fieles defensores de Los Tenenbaums (2001), los amantes de su salto a la animación stop-motion con Fantástico Mr. Fox (2009) y aquellos que abrazaron de lleno la historia de amor adolescente de Moonrise Kingdom (2012). Sin embargo, el consenso crítico y público llegó con una colorida cinta que actualmente, ostenta un 92% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

Tras ella, Anderson volvió a brillar con Isla de perros en 2018, su regreso al terreno animado. por desgracia, su hermética escenografía ha terminado colapsando a un realizador que no ha logrado replicar la grandeza de sus trabajos más pulidos. Eso sí, la única estatuilla dorada de su carrera llegó de la mano de un cortometraje del pasado 2023, La maravillosa historia de Henry Sugar.

La mejor película de Wes Anderson

El Gran Hotel Budapest logró recaudar 174 millones de dólares en todo el mundo y se alzó con la mayoría de los Oscar técnicos de su edición; mejor banda sonora, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería.

La cinta se sitúa cronológicamente entre las dos guerras mundiales y marca su punto de arranque tras la muerte de la huésped, la acaudalada Madame D. La cual le entrega en herencia a Gustave H., el elegante y perfeccionista conserje del hotel, un valioso cuadro. Acompañado por su fiel botones, Zero Moustafa, dicha inesperado fallecimiento desemboca en toda una serie de circunstancias alocadas que llevarán a Gustave y a Zero a una acusación de asesinato y un escape y persecución por la ficticia República de Zubrowka.

Con un guion escrito por el propio Anderson y Hugo Guinness, el realizador vuelve a contar con algunos de sus actores fetiche en un reparto espectacular. Ralph Fiennes interpreta a Gustave y Tony Revolori se pone en la piel de Zero. Acompañándoles encontramos a Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff Goldblum, Jude Law, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Mathieu Amalric y Jason Schwartzman.

La crítica quedó embelesada

Has reseñas de la crítica internacional la auparon a la categoría de mejor película de Wes Anderson. Tim Robey de Telegraph dijo que era una cinta «maravillosa», mientras que Dave Calhoun de Time Out dijo de ella que tenía un «estilo familiar» y un «tono refrescante».

Aparte de su reciente llegada a Movistar Plus, los espectadores pueden disfrutar del visionado de El Gran Hotel Budapest en Disney Plus y Netflix.