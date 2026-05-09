Una médium ayuda a Maite Galdeano a contactar con su perra muerta en ‘¡De viernes!’: «Estoy tranquila»

Maite Galdeano se ha sentado en el plató de ¡De viernes! este 8 de mayo para abordar el duro momento por el que está atravesando tras la pérdida de su perrita Tila, que convivió con ella y con su hija Sofía Suescun antes de que ambas se distanciaran. Además, la mascota fue un apoyo fundamental en la ruptura con su hija. Pero, para colmo, el espacio de Mediaset presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha puesto en contacto a su invitada con una médium especializada en animales.

En agosto de 2024, Maite Galdeano (conocida por su paso por varios realities de Mediaset España) acusó a su hija, Sofía Suescun, de estar manipulada por su pareja, Kiko Jiménez, alegando que la echaron de la casa en la que los tres vivían.

Maite Galdeano se sienta en el plató acompañada de las cenizas de su ya fallecida perrita Tila. 🪩 #DeViernes

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El viernes 17 de abril, Maite Galdeano sufrió una durísima pérdida. Su perrita Tila falleció a causa de un cáncer metastásico que se había extendido por todo su riego sanguíneo.

La exconcursante de Gran Hermano (reality en el que se dio a conocer junto a su hija Sofía) ha acudido este viernes 8 de mayo para hablar de la muerte de su perra, algo que ya documentó en sus redes sociales. Además, el programa de Telecinco le ha presentado a Maite a una médium especializada en animales que le ha dado varios mensajes de su mascota fallecida.

Maite ha aparecido en el plató de Telecinco con las cenizas de Tila y ha dicho: «Desde que yo me enteré de que Tila tenía cáncer, lo pasé fatal. Lloraba a todas horas. Ha sido todo fatídico».

Sobre la sesión con la médium canina, Galdeano ha dicho: «Me ha dejado muy tranquila con las respuestas que me ha dado Tila».

Recordemos que Maite adoptó a su perra a través de un programa de Telecinco y, desde entonces, no se separaron.