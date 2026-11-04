Mckenna Grace, estrella de Hollywood, explica por qué rechaza papeles con desnudos: «Sueño con ser princesa Disney algún día»

Mckenna Grace es una de las actrices jóvenes con más proyección en Hollywood. Con tan sólo 20 años, la norteamericana ya tiene a sus espaldas, una carrera repleta de proyectos televisivos y cinematográficos de renombre, habiéndola visto este año en Scream 7 y, próximamente, en el último capítulo de Los juegos del hambre, la precuela Amanecer en la cosecha. No obstante, y muy a pesar de lo condicionada que puede estar una intérprete joven a encarnar roles sugerentes con escenas cargadas de sexo o erotismo, Grace acaba de señalar en una reciente entrevista su rechazo a los papeles que contengan «desnudez» o «escenas hipersexualizadas» porque sueña con ser en algún momento una protagonista de ensueño para la casa del ratón.

Lo cierto es que con su primer papel en la televisión, Mckenna Grace casi cumple dicho objetivo. Pues con 9 años fue la versión joven de Emma Swan, la protagonista de Érase una vez (2011), la popular serie que mezcla el mundo real con los cuentos de hadas y toda una mitología relacionada con los cuentos populares de los que partió Disney para su universo animado. Ahora, mientras promociona la última adaptación del universo distópico de Suzanne Collins, Grace ha explicado su motivación detrás de ese tipo de personajes que otras estrellas jóvenes sí aceptaron en su momento, como es el caso de Sydney Sweeney en Euphoria o la propia Zendaya en Rivales.

Mckenna Grace no quiere aceptar papeles de desnudos o «hipersexualizados»

En su charla con Cosmopolitan, recogida por Variety, Grace respondía así de tajante cuando le preguntaron si en algún momento rechazaría algún tipo de papel:

«En este momento, definitivamente no hago desnudos ni cosas muy hipersexuales. Respeto a cualquiera que pueda hacerlo, pero a mí me aterra. No sé si eso cambiará alguna vez. No es que sólo haga cosas inocentes –mi personaje es literalmente destripado por Ghostface en Scream, pero mi sueño es intentar ser una princesa de Disney algún día».

Mckenna no es la primera actriz que se posiciona bajo la discreción de un perfil que quiere proteger su futura trayectoria y cómo los espectadores y la industria la miran. Hace poco, Amanda Seyfried fue noticia recientemente por expresar que ya no le interesaban los papeles que requieren escenas de sexo. «No importa con quién sea… No quiero hacerlo. Me incomoda. No me apetece ahora mismo», expresaba la nominada al Oscar en su paso por el Festival Internacional de Cine de Hamptons.

Los proyectos futuros de Mckenna Grace

Aparte de su participación en Amanecer en la cosecha, programada para llegar a los cines el próximo 20 de noviembre, Mckenna Grace tiene una futura agenda apretada, repleta de proyectos que todavía no han llegado a las salas. Ahí está la adaptación de Rabbit Cake, donde la actriz compartirá pantalla con el rapero Kendrick Lamar, o el thriller de supervivencia The Nowhere Game, coprotagonizando dicha historia con Kiernan Shipka.

Aunque seguramente el productor que más esperen sus fans sea la nueva serie de Scooby-Doo, Origins, la cual explorará el origen del grupo de amigos que, junto al miedoso gran danés, resuelven crímenes sobrenaturales.