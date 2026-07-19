Martin Scorsese (83 años), director de cine, sobre la creatividad: «Lo más personal es lo más creativo»

Es el director favorito de tu director favorito. Referente dentro del género del drama criminal, la filmografía de Martin Scorsese abarca, en realidad, mucho más allá que el subgénero del gángster criminal. Retrató como nadie la alienación y la soledad en Taxi Driver (1976); la violencia en la condición humana en Toro salvaje (1980), el amor imposible en La edad de la inocencia (1993) y satirizó, sin ahorrarse ningún exceso, el capitalismo salvaje con El lobo de Wall Street (2013). Pero, aunque la cinefilia lo valore por su capacidad para narrar historias a través de la creación de poderosas imágenes, la relevancia del realizador italoamericano dentro del cine va más allá de la propia creación de películas. Scorsese es un mentor de cineastas comprometido que ha inspirado a toda una generación de nuevos autores ya consolidados. De hecho, la cita que traemos hoy fue recordada en el discurso del premio al mejor director de los Oscar de 2020 por Bong Joon-ho: «Lo más personal es lo más creativo».

Se desconoce muy bien en qué momento aseguró dicha sentencia. Entre otras cosas, porque tras el speech del surcoreano llevó a muchas personas a buscar el origen de la misma. Sin embargo, la frase va a terminar ligada para siempre a la victoria de Parásitos (2019) con una emocionante ovación que viró hacia el director de Uno de los nuestros (1990), convirtiéndose en el instante viral más reproducido de aquella 92ª. edición de los premios de la Academia.

El gran aplauso para Scorsese

En su discurso, Joon-ho subió con su traductora para poder transmitir su agradecimiento a los asistentes del Dolby Theatre.

«Cuando era joven y estudiaba cine, había una frase que me grabé muy profundo en el corazón: ‘Lo más personal es lo más creativo’. Esa frase es de nuestro gran Martin Scorsese».

Por aquel entonces, el director de 77 años competía en la misma categoría con su película, El irlandés. Dentro de la sección, el nivel era increíble. Además de estos dos; entraron en las quinielas Sam Mendes por 1917, Todd Philips gracias a Joker y Quentin Tarantino y su última cinta, Érase una vez en Hollywood. Pero aunque Joon-Hoo fue el que se llevó la prestigiosa distinción, sus palabras en torno a la figura de Scorsese provocaron un fuerte aplauso, con todos los asistentes poniéndose de pie hacia Scorsese, quien tímidamente agradecía el inesperado momento y que, un tanto comedido, parecía pedir que cesasen los vítores. Posteriormente, el elogiado realizador le envió una carta personal de felicitación al ganador por el increíble gesto que había tenido hacia él.

La gala terminó con El irlandés yéndose de vacío, tras 10 nominaciones a las estatuillas doradas. Parásitos en cambio, fue la gran ganadora de la noche, cosechando 4 premios, incluyendo el de mejor película, el cual nunca antes había ganado un largometraje de habla no inglesa.

Una frase esencial en su filmografía

Como todo autor, las ideas detrás de las películas de Martin Scorsese explican la manera en la que este plasma sus historias. «Lo más personal es lo más creativo» es la base para entender, por ejemplo, cómo su propia experiencia creciendo en Little Italy (Nueva York) le ayudó a crear Malas calles (1973) o Taxi driver (1976).

En 2027, Scorsese estrenará la adaptación de la novela de Peter Cameron, What Happens At Night (2027). Tras ello, todavía tiene pendiente filmar la película biográfica sobre Jesús de Nazaret que le prometió al ya fallecido papa Francisco.