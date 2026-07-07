Maica Benedicto causa sensación en ‘De lunes a viernes’: «No asociaba a Rosa Benito con Rocío Jurado»

Maica Benedicto ha sido la gran revelación del estreno de De lunes a viernes en Telecinco. La ganadora de Supervivientes 2026 ha hecho de contrapunto con el resto de colaboradores. La murciana no ha tenido problema en reconocer su ignorancia sobre el mundo del corazón. No sabía, por ejemplo, qué unía a Rocío Jurado con Rosa Benito o quién era Ortega Cano. Esto ha provocado las risas de sus compañeros, ha dado cierta frescura al programa, pero también ha provocado ciertas críticas.

En un momento dado, del estreno de De lunes a viernes, Maica Benedicto y José Antonio León, otro de los colaboradores del nuevo programa de Telecinco, se han dirigido al backstage para ver en primicia unas imágenes sobre Cantora abandonada.

Santi Acosta ha conectado con Maica y José Antonio y este último ha querido «hacer un paréntesis»: «Dice Maica que no sabe qué tiene que ver Rosa Benito con Rocío Jurado».

«Maica está aquí por eso, porque no conoce mucho del mundo del corazón», ha replicado Santi Acosta, dejando uno de los momentos más divertidos, siempre en tono de broma, durante el estreno de De lunes a viernes. «Eso lo certifica», ha añadido Terelu.

Y es que hay que recordar que Rosa Benito fue cuñada de Rocío Jurado, ya que estuvo casada durante muchos años con Amador Mohedano, hermano de la cantante.

Maica ha definido a Rosa Benito como una «gran ganadora de Supervivientes»: «Pero al aparecer Rocío Jurado… no las asociaba». Después, al comprender el vínculo familiar, ha exclamado: «Ah, ¡que son sus sobrinos! O sea, que sois familia». Poco a poco, la modelo va conociendo más detalles del mundo del corazón.

«Yo me casé con el hermano de Rocío Jurado, Amador Mohedano… yo luego te enseño una foto para que le pongas cara», ha explicado Rosa Benito, al ver la cara de sorpresa que estaba poniendo la ganadora de Supervivientes 2026

Lydia Lozano también ha expuesto públicamente que, en directo, Maica le ha preguntado quién era Ortega Cano (viudo de Rocío Jurado). Y mientras muchos critican que le hayan dado un puesto de colaboradora a alguien que no sabe nada sobre la prensa rosa de nuestro país, otros han aplaudido el fichaje de Maica como algo fresco.