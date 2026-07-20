Kevin Spacey se despacha a gusto con Netflix por eliminar una de sus mejores actuaciones: «Era de Oscar»

Tras haber sido absuelto de varios juicios penales y declararse en bancarrota por las costosas facturas de su defensa, el actor Kevin Spacey ha encontrado en el audiovisual europeo un refugio seguro para poder seguir ejerciendo su profesión. Su imagen todavía permanece dañada y el dos veces ganador del premio de la Academia no olvida a aquellos que lo dejaron de lado. Especialmente a la líder del streaming, Netflix. Ahora, en una reciente entrevista, la estrella otrora se ha despachado a gusto contra el terminal por condenar al ostracismo a Gore, una película que, según el intérprete de Sospechosos habituales (1995), era una de sus mejores actuaciones y sería candidata a los premios Oscar.

Antes de 2017, Spacey era uno de los actores más respetados de Hollywood. Sin embargo, su vida dio un vuelco de 180 grados cuando salieron a la luz las múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. Lejos de afrontar la crisis mediática con sutileza y tranquilidad, el de Nueva Jersey creyó que aquella era la oportunidad perfecta para salir del armario de manera oficial. Pero nada pudo evitar su cancelación masiva, perdiendo su papel protagónico en House of Cards y siendo borrado por completo y sustituido por Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo.

Por el camino, el actor ha sido absuelto de la demanda civil de Anthony Rapp y declarado no culpable por la justicia británica ante los nueve cargos de agresión sexual contra cuatro hombres. Sin embargo, su actualidad financiera es un completo desastre, habiendo tenido que pagar cerca de 31 millones de dólares a la productora MRC por el daño empresarial generado a la serie en la que daba vida al político Frank Underwood. Hace algunos días, Spacey volvió a criticar abiertamente a la «gran N roja», explicando que era una «vergüenza» la postura que esta había tenido con la cancelación del biopic sobre el escritor Gore Vidal.

Kevin Spacey vs. Netflix: «Era una de mis mejores películas»

Kevin Spacey le explicaba así al entrevistador Bill Maher lo injusto que era que la major californiana todavía tuviese «secuestrada» la cinta:

«La he visto, está acabada y lista. Y es una vergüenza que la hayan descartado, porque creo que el director, el guionista y Michael Stuhlberg, que interpreta al amante de Gore Vidal, ganarían un Óscar por sus trabajos».

Además, Spacey dejó claro que no dejar que la cinta se proyecte bajo el amparo de otra distribuidora no es sólo un castigo para él, sino para el resto de profesionales creativos que han trabajado en la que es para el actor una de las «mejores películas» en las que ha trabajado: «Son dueños de la película y dicen que no quieren estrenarla, así que yo diría que nos la den y nosotros haremos que se estrene. ¡Que se la den a Paramount!».

Los últimos trabajos de Kevin Spacey

El todavía permanente exilio de la meca del celuloide ha llevado a que el intérprete haya tenido que partir a Europa para poder seguir ejerciendo su profesión.

En Italia ha rodado las películas The Contract (2024) y Melodies in the Forest (2026), aparte de la serie Minimarket (2025). En nuestro país, incluso ha tenido una sonada aparición en Torrente Presidente.

¿Podrá Spacey recuperar en algún momento su estatus de actor de primer nivel en Hollywood?