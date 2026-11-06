Johnny Depp podría volver a ‘Piratas del Caribe’ después de casi 10 años: esta es la condición que exige para interpretar de nuevo a Jack Sparrow

Los fans de la saga Piratas del Caribe van de sorpresa en sorpresa en los últimos años. No solo está en el aire la sexta película de la saga, sino también el remake que según los rumores iba a protagonizar la actriz Margot Robbie. La última es que el actor Johnny Deep, que hasta ahora ha sido el protagonista de las cinco películas de la saga, pero parecía estar completamente harto de interpretar este personaje, acaba de decir que estaría dispuesto a volverse a poner en la piel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6. Una buena noticia para sus seguidores, pero el problema es que ha puesto una condición: que se le dé a Jack Sparrow en esta nueva película una despedida digna a la altura de la franquicia. ¿Estarán dispuestos en Disney+ a acabar con la saga con tal de que esta última película sea protagonizada por Johnny Deep? ¿Logrará convencerle el productor Jerry Bruckheimer apelando a este prometido final y a su amistad?

La razón por la que el actor Johnny Depp se distanció del equipo de Disney fue que cuando se divorció Amber Heard y también cuando le demandó no fue apoyado por la productora. No solo le eliminaron de todos sus proyectos para el futuro, sino que lo siguieron haciendo aunque el actor nunca fue declarado culpable de todos los cargos. Para Disney está claro que un actor como Deep era una presencia incómoda e hizo todo lo posible para que no se les relacionase.

Una despedida digna para Jack Sparrow

Aunque el actor lleva tiempo diciendo que no protagonizaría de ninguna manera Piratas del Caribe 6, durante la promoción de Ebenezer: Cuento de Navidad y cuando le preguntaron de nuevo si estaría dispuesto a dar el paso, contestó lo siguiente: «Si todo está justo en cuanto a la forma en que quieren cerrar la franquicia, principalmente quiero ayudar a dar a todos una mejor despedida».

Hay que recordar que el actor había asegurado hace tiempo que no volvería ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares y un millón de alpacas. Pero ahora parece ser que Johnny Deep ha cambiado totalmente de opinión: «Creo en Jerry Bruckheimer. Si está involucrado, confío en él. Tenemos una amistad profunda y me gustaría volver a trabajar con él».

El actor ha aclarado que no es un problema de dinero y que en su decisión pesará mucho que se dé a Jack Sparrow una despedida digna a la altura de la franquicia y su lealtad y su amistad con el productor Jerry Bruckheimer.

El actor Johnny Deep ha interpretado al personaje de Jack Sparrow en cinco películas: Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003), Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (2006), Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007), Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas (2011) y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017). Estas cinco películas recaudaron unos 4.500 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial y la más taquillera fue la segunda, Piratas del Caribe: El cofre de la muerte, que superó los mil millones de dólares también a nivel mundial.

Lo que sabemos de Piratas del Caribe 6

Por ahora no tenemos mucha información sobre esta nueva película de la saga salvo que el productor será Jerry Bruckheimer y que va a contar con el guionista Jeff Nathanson que fue el que escribió la quinta entrega. Además, al equipo creativo se ha unido la conocida guionista Krysty Wilson-Cairns.

En esta quinta entrega La venganza de Salazar, Jack Sparrow termina recuperando por completo su orgullo y junto a su tripulación comienza a navegar de nuevo. El pirata ha logrado recuperar el barco Perla Negra, a pesar de que se ha pasado la mayoría del metraje de la cinta atrapado en una botella debido a la magia de Barbanegra. Al final el barco liberado y vuelve a su tamaño original.

Sobre los rumores al principio se dijo que la trama podría centrarse en un personaje más joven, que sería probablemente el hijo de Jack Sparrow. La idea sería despedir al viejo pirata y dar la bienvenida a una nueva generación.

Sobre el spin-off protagonizado por la actriz Margot Robbie, aunque se rumoreó durante bastante tiempo, que se había cancelado definitivamente, Jerry Bruckheimer ha asegurado que la idea sigue sobre la mesa y que a Disney le gustaría que salieran adelante los dos proyectos.

Lo que está claro es que el proyecto de la película Piratas del Caribe 6 sigue en la fase de preproducción y está a la espera de que sus creadores lleguen a un acuerdo con el actor Johnny Deep y pueda seguir adelante. Aunque todavía no hay ninguna fecha definida para el rodaje o el estreno, ahora sí que parece que está más cerca que este proyecto se convierta en una realidad.