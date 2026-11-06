Ivonne Armant, la nieta de Plácido Domingo, se casa con su primo hermano: todo lo que se sabe

Ivonne Armant, la nieta del tenor Plácido Domingo y ganadora de Gran Hermano VIP 2005, está a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su vida. Y es que ha decidido pasar por el altar el próximo año en Marbella, donde se dará el «sí, quiero» con Manuel, su primo hermano. Una historia de amor que no ha pasado desapercibida por el lazo familiar que les une, algo de lo que ella misma ha querido pronunciarse este jueves, 5 de noviembre, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles. Durante su entrevista, además de desvelar la fecha exacta del enlace, ha compartido cómo afronta los preparativos y qué sentimientos le despierta esta nueva etapa personal. Así como también ha compartido lo que opina el resto de la familia de su boda.

«Dice que si yo soy feliz, todo está bien», comentaba sobre la opinión de su madre, tía de su prometido. Su tío y padre de su futuro marido falleció hace unos años, pero según Ivonne, no tiene duda de que también estaría muy feliz con su unión.

La fecha que han escogido para convertirse en marido y mujer es el 17 de septiembre de 2027 y, aunque no ha desvelado quién formará parte de la lista de invitados, sí que ha querido aclarar que su abuelo, Plácido Domingo, será uno de los que reciba la invitación. «Mi abuelo va a venir. Vamos, eso creo, porque yo lo voy a invitar, por supuesto. Aunque no sé qué le parecerá que me case con mi primo, porque no hemos hablado de ello», señalaba. Unas palabras que dejan entrever que, a pesar de que en su juventud estuvieron distanciados, la buena sintonía parece haberse implantado de nuevo entre ambos.

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Por otro lado, Ivonne también ha destacado que hace oídos sordos a las críticas, ya que para ella lo más importante es que se siente «enamorada, feliz y en el mejor momento de su vida». A pesar de que Manuel es su primo hermano, la nieta del tenor ha confesado que no se conocieron hasta que ella cumplió los 27 años. Desde hace más de un año salen juntos y, ahora, quieren dar un paso más para sellar su amor delante de todos sus seres queridos.

La vida de Ivonne Armant lejos del foco

Ivonne Armant llevaba sin sentarse en un plató de televisión desde 2010, fecha en la que decidió apartarse de los focos para dedicarse al cuidado de su madre, diagnosticada de trastorno bipolar. Una situación de la que también ha hablado en su entrevista junto a Sonsoles Ónega. «Llevamos unos meses de estabilidad después de 26 años. Es una brutalidad porque los temas de la mente son muy difíciles. Mi mamá empezó con una depresión muy dura», explicaba. En estos últimos años, además, también se ha dedicado a desarrollar proyectos empresariales y de inversión inmobiliaria. De hecho, es habitual verla en algún que otro evento social en Marbella, ciudad en la que reside.