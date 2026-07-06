Hoy en Netflix: la serie española de 8 capítulos que es una mezcla entre ‘The White Lotus’ y ‘Élite’ y ya es top 1 en todo el mundo

Las plataformas de streaming nos están colmando de novedades este verano. Eso sí, en España hay un proyecto que ha concentrado la atención de la mayor parte del público joven de Netflix. Sí, nos referimos a Oasis, la serie que algunos consideran como la The White Lotus española y cuyo argumento parece mezclar el producto audiovisual de Mike White con la intriga y misterio adolescente de Élite.

Estrenada el pasado 19 de junio, este thriller es una creación múltiple de varios guionistas y cabezas pensantes de la ficción patria televisiva. Detrás de la confección de su planteamiento, Ramón Campos (creador de La favorita 1922), Javier Chacártegui Horrach (guionista de La viuda negra), David Orea Arribas (cocreador de El caso Asunta), Ricardo Jornet Gallego (Manual para señoritas) y Jon de la Cuesta (Los Serrano) han impulsado este entramado narrativo cargado de suspense que, actualmente, ocupa el puesto número dos en el top global de series (habla no inglesa) con 7 millones de visualizaciones y la misma posición en el ranking de seriales más vistos en España. Pero, ¿de qué trata su historia? ¿Por qué la comparan con la prestigiosa antología de HBO Max? ¿Quién aparece en su reparto? ¿Habrá segunda temporada?

‘Oasis’ es ‘The White Lotus’ con adolescentes

Según cuentan en una de las notas de prensa compartidas por la propia Netflix, Oasis es «el resort vacacional más lujoso del país». Un espacio exclusivo y reservado para las familias más pudientes, las cuales pueden disfrutar de playas privadas y una seguridad aparentemente impenetrable. Es, sin duda, el lugar perfecto para pasar el verano. O eso creían sus huéspedes. Conforme se puede leer en la sinopsis oficial, «todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición». La sospecha se cierne sobre todos y nadie podrá abandonar ese paraíso hasta encontrar al culpable.

Tras observar el punto de partida argumental, quien haya visto la exitosa marca creada por White sabrá encontrar, sin demasiados problemas, las similitudes entre ambos proyectos. El entorno vacacional de lujo, la brecha social entre clientes y empleados y, por supuesto, el detonante del misterio. Aunque en su tributo referencial, la serie de Netflix se queda un poco en la superficie, rellenando su contenido con una mirada que se acerca más al tono juvenil y al melodrama sexual de la ficción en la que conocimos a Miguel Bernardeau, Arón Piper y Ester Expósito, entre otros.

Un reparto repleto de actores jóvenes emergentes

La «gran N roja» ha configurado un casting liderado por toda una camada de actores que, si bien todavía no hemos visto en excesivos proyectos, están llamados a ser los principales rostros interpretativos del país.

Los protagonistas principales son Ana Garcés (La promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos). Tras ellos están Manel Duarte, Berta Castañé (Sigue mi voz), Ada Molina, Alex Mola (La Calima), Laura Simón (Mar afuera), Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama), Amanda Palomino (Gastronauts) y Blas Polidori (La sociedad de la nieve). Completando el apartado más experimentado, el elenco se nutre con la participación de los nominados al Goya, Verónica Sánchez y Unax Ugalde.

¿Habrá segunda temporada?

Por el momento, Netflix no ha confirmado oficialmente una renovación. Por el momento, la plataforma tiene que recoger varios datos para la evaluación de la serie dentro de la marca. La permanencia en el top 10 internacional (aparece en las listas de más de 40 países) y la tasa de finalización (personas que completan la historia) serán dos de los argumentos clave para expandir la franquicia.

Por el momento, Gema R. Neira (productora ejecutiva de la ficción) ha asegurado que le encantaría «hacer más temporadas».