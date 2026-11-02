Es el gran tótem del cine negro y ahora se puede ver gratis: la película que todo cinéfilo debe conocer

En la historia del cine existen grandes injusticias con los Oscar. Ni Alfred Hitchcock ni Stanley Kubrick, por ejemplo, recibieron una estatuilla dorada al mejor director y títulos como Hasta que llegó su hora (1968), Heat (1995) o Zodiac (2007) ni siquiera obtuvieron una triste nominación en la alfombra roja. Sin embargo, uno de los casos más flagrantes de indiferencia que han perpetrado los reconocidos premios no es otro que el de una de las grandes obras maestras del cine negro: la adaptación de la novela homónima de Raymond Chandler, El sueño eterno.

Estrenada en 1946, para saber que aquella iba a ser una pieza recordada durante décadas en el celuloide, tan sólo había que echarle una rápida mirada a su cartel. Aparte del reconocimiento literario de Chandler, tras las cámaras se encontraba el maestro Howard Hawks, quien ya nos había dado filmes inolvidables de la talla de Scarface, el terror del Hampa (1932), La fiera de mi niña (1938) y Luna nueva (1940), entre otras. Dos años después de Tener y no tener, el cineasta se rodeó de un equipo artístico repleto de talento, con una partitura de Max Steiner (Centauros del desierto, Casablanca) y una dirección fotográfica del mismísimo Sidney Hickox, un auténtico pionero de la disciplina, responsable de la imagen de Al rojo vivo y La senda tenebrosa. En el libreto, al material del novelista se le debe sumar toda una serie de diálogos brillantes confeccionados por escritores de peso, como Jules Furthman, Leigh Brackett y William Faulkner.

Y es que, por si fuera poco, por aquel momento, delante de la cámara tenían a la pareja cinematográfica de moda, Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Tal colisión de ingenio y actitudes en cada departamento derivó en una cinta casi atemporal que, 80 años desde su estreno, todavía sigue funcionando como una referencia inequívoca para el género.

¿De qué trata ‘El sueño eterno’?

La trama nos pone en la piel del detective Philip Marlowe, el cual es contratado por el multimillonario Sternwood para resolver un chantaje que involucra directamente a su hija menor. Sin embargo, no obstante, la historia adquiere un cariz turbio, confuso y oscuro cuando la hija mayor (Bacall) le oculta información sobre la misteriosa desaparición de su esposo.

Marlowe se sumergirá de lleno en el peligroso submundo criminal de Los Ángeles, bajo un ecosistema dominado por el juego ilegal, la extorsión y los asesinatos.

El reparto se completa con la presencia de John Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone, Sonia Darrin y Regis Toomey.

¿En qué plataforma la podemos ver gratis?

El sueño eterno está disponible bajo suscripción en Movistar Plus (Ficción Total). Pero, al emitirse hoy en La 2, el emblemático largometraje criminal pasará a formar parte por tiempo limitado del catálogo gratuito de RTVE Play.