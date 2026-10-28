HBO convertirá a esta icónica película de Alfred Hitchcock en una miniserie de televisión: estará protagonizada por una de las estrellas de ‘Succession’

El cine y las series son, desde hace mucho tiempo, vasos comunicantes. Misión Imposible, Miami Vice, Los Ángeles de Charlie, Harry Potter… todo proyecto puede virar en cualquier momento del celuloide al streaming y viceversa. Aunque en la actualidad, con el auge de las plataformas de vídeo bajo demanda, lo más normal es que la protagonista sea la pequeña pantalla. Por eso, no es extraño ver cómo Universal Global Television ya trabaja en convertir en miniserie una de las películas más recordadas de Alfred Hitchcock: Los pájaros será una reinvención que aterrizará en exclusiva en el catálogo de HBO Max.

El cineasta británico es uno de los realizadores más influyentes de nuestro tiempo. Desde su muerte en 1980, Hollywood ha hecho varios remakes y reboots de su filmografía, incluso una exitosa serie precuela de cinco temporadas de su obra maestra Psicosis (1960), titulada Bates Motel (2013). Ahora, una de las marcas más prestigiosas de la televisión apostará por reinventar la historia nacida de la novela corta homónima de Daphne du Maurier, con algunos de los productores ejecutivos relevantes del sello y con el protagonismo de la ganadora del Emmy por Succession (2018), Sarah Snook.

‘Los pájaros’ será una miniserie de HBO

La apuesta de la compañía es total y el proyecto es uno de esos productos de alto perfil que termina acaparando las miradas de las temporadas de premios, convirtiéndose en un activo viral para la plataforma. Esa confianza puede apreciarse no sólo en el fichaje de Snook, sino en el equipo ejecutivo que estará detrás de la miniserie.

Por un lado, el productor y showrunner Tom Spezialy, responsable de otras series del estudio como Watchmen o The Leftovers. Por otro lado, en la supervisión de los despachos también estará David Heyman, el cual es el productor ejecutivo de la futura y ambiciosa serie de Harry Potter.

Spezialy ha escrito el episodio piloto de una trama que será una reinterpretación visceral y actual del clásico, tal y como informa Deadline. La sinopsis girará en torno a un misterioso asesinato como eje central, nuevos personajes y una protagonista inédita llamada Myra Massey (Snook).

Los ataques de las aves están relacionados con un misterioso crimen

Según reza la sinopsis, tras una amarga batalla por la custodia, Myra regresa a casa con su hija pequeña, investigando por el camino la sospechosa desaparición de una amiga de la infancia. Con un asesino suelto y amenazas cada vez mayores, la protagonista luchará por proteger a su hija de una nueva y aterradora amenaza en forma de aves que, inexplicablemente, están relacionadas con el crimen.

No es la primera vez que se intenta hacer un remake de Los pájaros. En 2007, Martin Campbell intentó sacar adelante una nueva versión con Naomi Watts como protagonista y en 2017, la BBC anunció una serie escrita por el dramaturgo irlandés Connor McPherson que tampoco llegó a realizarse nunca.

Los pájaros está disponible bajo compra o alquiler en Apple TV y Prime Video.