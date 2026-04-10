La futura película de ‘Metal Gear Solid’ ficha a dos nuevos cineastas: ¿cuándo se estrenará la adaptación del videojuego?

Los buenos resultados de Super Mario Galaxy en la taquilla vuelven a demostrar el gran estado de sinergia comercial que viven el cine y los videojuegos. Por eso y aunque la evolución de su desarrollo ha sido tremendamente complejo, la película de Metal Gear Solid acaba de pisar el acelerador anunciando a los dos cineastas que asumirán el reto de llevar el universo de Hideo Kojima a la gran pantalla. Nos referimos al tándem de realizadores, Zach Lipovsky y Adam B. Stein.

Con raíces en el cine de terror más modesto, hace un año nadie en la meca del cine sabía quiénes eran estos dos directores. Sin embargo, su reboot/secuela de Destino final: Lazos de sangre lo ha cambiado todo. Tras el éxito comercial y crítico de la nueva entrega de la franquicia, ahora Lipovsky y Stein acaban de firmar un contrato de larga duración con Sony Pictures, con el que entre otros proyectos, asumirán su posición tras las cámaras para la ambiciosa primera película de Metal Gear Solid en los cines. El acuerdo representa una asociación que abarca todos los selos del estudio y para el que los autores han fundado su recién creada empresa, Wonderlab. ¿Su objetivo? Crear películas entretenidas y comerciales centradas en los personajes, rompiendo por el camino los géneros tradicionales.

La película de ‘Metal Gear Solid’ pisa el acelerador

De alguna forma, el fichaje de este dúo de directores responde al buen hacer de estos en el proyecto de la película de animación de Venom que está desarrollando Sony Pictures Animation. Paralelamente, Lipovsky y Stein se encuentran también trabajando en The Earthling, una cinta de ciencia ficción.

Sanford Panith, el presidente del Grupo de Cine de Sony Pictures, expresó en un comunicado lo contentos que estaban en el sello con la incorporación de ambos directores: «Zach y Adam son narradores fascinantes, maestros de lo visual y el suspense, y dos de los directores y productores más impresionantes de la actualidad. Con proyectos en todas las divisiones cinematográficas de la compañía, estamos encantados de darles la bienvenida y orgullosos de que formen parte de la familia Sony».

Por su parte, los creadores expresaron su sentimiento de honra al poder trabajar con Sony y respecto a la próxima película de Metal Gear Solid, dijeron lo siguiente: «Fue una obra maestra cinematográfica innovadora que revolucionó para siempre los videojuegos. Estamos encantados y nos sentimos honrados de dar vida a los icónicos personajes y al inolvidable mundo de Hideo Kojima».

La superproducción de espionaje y ciencia ficción no es la única versión cinematográfica creada por Kojima que llegará a las salas. El largometraje sobre Death Stranding se estrenará en los cines en 2027.

¿Cuándo se estrenará? ¿quién será Snake?

Sin una fecha oficial fijada en el calendario, se espeta que la película de Metal Gear Solid llegue a los cines el próximo 2028. Desde hace tiempo, Oscar Isaac está vinculado al proyecto para dar vida a Snake, aunque con el cambio en la dirección, la vinculación del intérprete guatemalteco a la producción podría pender de un hilo.