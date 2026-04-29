Este crossover no lo vimos venir: Django y el Zorro protagonizarán una película

A Hollywood le encanta recuperar personajes para darles, años después, secuelas tardías. Ahí está el caso de Top Gun: Maverick o la inminente El diablo viste de Prada 2. Ahora bien, lo que no esperábamos bajo ningún concepto es que Sony Pictures diese luz verde a un crossover tan inesperado como variopinto: Django y el Zorro tendrán una película juntos.

La idea no surge de la nada. Ambos personajes tienen una tirada de cómics originales creada en 2014 por Quentin Tarantino y el dibujante Matt Wagner. Según informan desde varios medios estadounidenses, Sony Pictures se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de un proyecto sin la implicación del director de Pulp Fiction (1994), pero sí con su bendición. Sustituyéndole en la elaboración del libreto, el estudio ha contratado a Brian Helgeland, ganador del Oscar por la adaptación de L.A. Confidential (1997) y guionista de obras tan celebradas como Deuda de sangre (2003), El fuego de la venganza (2004) o Mystic River (2003).

Tarantino se llevó el Oscar al mejor guion original por Django Desencadenado, un sentido homenaje a los spaghetti westerns en el que Jamie Foxx daba vida al esclavo convertido en cazarrecompensas. Su objetivo no era otro que el de viajar por el sur del país para liberar a su esposa, Broomhilda (Kerry Washington). El título no fue sólo un producto reconocido por la Academia. A día de hoy, con 450 millones de dólares recaudados, sigue siendo la cinta más taquillera del cineasta.

Django y el Zorro unirán fuerzas contra la injusticia

En este cómic secuela, Django siguió persiguiendo villanos hasta que finalmente conoció a Don Diego de la Vega, el hombre detrás de La máscara del Zorro (1998). Aquel papel fue interpretado por Anthony Hopkins, quien después en la misma película dio paso al Zorro de Alejandro Murrieta, encarnado por Antonio Banderas.

El actor malagueño ya contó en su momento que Tarantino le propuso un día la idea, en lo que Banderas definió como algo «fantástico», «divertido» y «una locura». Aunque la aproximación más cercana a una adaptación de la novela gráfica original la proporcionó el humorista Jerrod Carmichael (Pobres criaturas), quien en 2022 le reveló a GQ cómo el propio director y guionista le reveló secuencias escritas de este crossover entre Django y el Zorro:

«Vimos películas de serie B en el New Beverly, me leyó escenas que nunca llegaron a sus películas, que había escrito a máquina en su cocina después de prepararme limonada recién exprimida. Fue realmente especial. De hecho, hay un guion increíble de Django/Zorro que me encantaría que Sony adaptase, pero sé que es imposible. Aun así, creo que escribimos una película de 500 millones de dólares».

La secuela que sí escribe Tarantino

Tendremos que esperar para ver cómo Helgeland versiona al intrépido tándem, sin conocer todavía quiénes encarnarán a los icónicos personajes. Lo que sí podremos ver antes de que termine el 2026 es The Aventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood (2019) escrita por Tarantino, dirigida por David Fincher y producida por Netflix.