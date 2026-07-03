El director de Eurovisión zanja la polémica con Israel en 2027: «No habrá otra votación sobre su participación»

Un día después de saberse que Canadá participará como país invitado en Eurovisión 2027, Martin Green, director del festival, ha aclarado el futuro del festival después de que, en la edición de 2026, España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia renunciaran a concursar como protesta por la participación de la delegación de Israel en Eurovisión. Green,ha confirmado que no se celebrará ninguna votación entre los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) sobre la presencia de la emisora pública israelí KAN el próximo año.

«No, eso ya está hecho. Los miembros se pronunciaron de forma concluyente. Casi el 70% tomó la decisión de que creen que las emisoras de servicio público no son responsables de las acciones de su gobierno, y que la emisora israelí KAN debe poder participar», ha confesado el director de Eurovisión ante la presencia de Israel en el famoso festival de música.

El pasado mes de mayo, el exproductor Christer Björkman, dijo que la salida de España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia iba a suponer una crisis económica dentro del festival. Ante esto; Green, en declaciones a Varety, ha sido tajante: «Dejadme disipar esos rumores. Usaré primero el término técnico: son tonterías. Eurovisión tiene un modelo realmente sólido y a lo largo de sus 70 años ha resistido todo lo que el mundo ha intentado lanzarle. Así que estaremos aquí durante muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años más».

El director de Eurovisión también ha hablado de la participación de Canadá en el certamen. «Tuvimos 35 países en Eurovisión el año pasado, espero que haya algunos más el próximo. Como todos pueden ver, es un espectáculo fantástico, así que nuestras puertas siguen abiertas».

Y sobre las críticas que despierta cada año el sistema de votación, sobre todo el televoto, Green ha asegurado que:»Revisamos todo antes. Tuvimos una votación completamente validada este año. No vimos evidencia de promoción pagada a gran escala indebida, no vimos evidencia de nada sospechoso en nuestra votación. Sabemos que el hecho de que cada espectador pueda votar 10 veces no influye en el resultado. Nuestro voto es justo, verdadero y validado, y es como cualquier otro voto».