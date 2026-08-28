Después de recaudar más de 1.000 millones de dólares, ‘Toy Story 5’ pone rumbo a Disney Plus: ésta es la fecha de su estreno en el streaming

El éxito comercial de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day es incontestable. La primera se ha convertido en la película más taquillera de la filmografía de Christopher Nolan, mientras que la cinta de Tom Holland es ya oficialmente, la sexta película que más dinero ha recaudado en la historia del séptimo arte. Sin embargo, la adaptación homérica y el título superheroico no son los únicos pelotazos económicos que las salas han tenido en este lucrativo año para el terreno de la exhibición. Toy Story 5 ha vuelto a demostrar que es una franquicia dominante y ahora, tras recaudar 1.127 millones de dólares, la saga de juguetes de Pixar ya tiene una fecha de estreno oficial en Disney Plus.

La tercera parte parecía una despedida oficial y la cuarta, un final de arco que homenajeaba el recorrido dramático de Woody, el protagonista original de la propiedad intelectual. No obstante, y ante la crisis creativa actual de Hollywood, incluso el reconocido estudio del flexo ha tenido que recuperar a sus «caballos ganadores» para recuperarse de sus recientes fracasos. Y la jugada le está saliendo especialmente bien. Del revés 2 (2024) logró aunar 1.699 millones en la cartelera y el quinto capítulo de Buzz Lightyear y compañía se ha convertido en la entrega más taquillera de la IP. Tras su paso por el patio de butacas, iniciado el 19 de junio, el largometraje llegará tres meses después al abanico de contenidos de la casa del ratón.

‘Toy Story 5’: sinopsis y fecha de estreno en Disney Plus

La trama se centra en la lucha de Buzz, Woody y el resto de la pandilla contra Lilypad, una tablet que tiene sus propias ideas sobre lo que es mejor para la pequeña Bonnie. Con la llegada de las pantallas, aplicaciones y redes sociales… ¿Es este el fin para los juguetes tradicionales?

Toy Story 5 llegará bajo suscripción al catálogo de Disney Plus el 23 de septiembre. Mes en el que el terminal también estrenará The Mandalorian & Grogu y la nueva temporada de American Horror Story.

Toy Story: una saga clave para el mundo de la animación

Toy Story fue una cinta completamente pionera allá por 1995. Cambió para siempre la industria de la animación e incluso le otorgaron un premio de la Academia por su innovación tecnológica. Pero la virtud de su producción artística también pasa por la aprobación general de la crítica en cada una de sus entregas. De hecho, ningún filme de la idea original de John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton y Joe Ranft baja del 90% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

Esta es la lista recaudatoria de la saga: