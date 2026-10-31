Daniel Radcliffe no soporta verse en esta película de Harry Potter, pese a recaudar 934 millones en todo el mundo

Aunque la nueva serie de Harry Potter esté a la vuelta de la esquina, va a costar mucho que nos acostumbremos a ver un actor diferente en el papel protagonista del universo creado por J.K. Rowling. Para varias generaciones de espectadores, Daniel Radcliffe siempre seguirá siendo el niño que sobrevivió a Lord Voldemort. Pero, a pesar de haber mostrado en reiteradas ocasiones una mentalidad agradecida por el que es el papel de su vida, hay una entrega de la franquicia en la que no ha podido volver a verse porque, según sus propias palabras, odia su actuación.

Cualquiera podría pensar que el capítulo en cuestión al que se refiere Radcliffe responde a alguna de las primeras películas, fruto de la inexperiencia interpretativa de ser sólo un niño. Sin embargo, el largometraje de la saga que más odia es la sexta aventura de Harry Potter: El misterio del príncipe.

La historia nos pone en la piel de un Harry que acaba de ser nombrado capitán del equipo de Quidditch, ocupado entre entrenamientos y exámenes. Esa tranquilidad dura bien poco, cuando dos alumnos son brutalmente atacados. Es entonces cuando Dumbledore comienza a preparar al protagonista para su enfrentamiento final con Voldemort, contando con un viejo libro de pociones que pertenece a un personaje enigmático que se hace llamar el Príncipe Mestizo.

Daniel Radcliffe no soporta su interpretación en ‘Harry Potter y el misterio del príncipe’

El misterio del príncipe fue un éxito de taquilla global, logrando recaudar 934 millones de dólares en el box office internacional. No obstante, Radcliffe no lo recuerda como un buen trabajo y, simplemente, mirarse en ella es una tortura porque ya no puede hacer nada para remediar lo que considera un mal trabajo actoral:

«Simplemente no soy muy bueno en esto. Odio mi actuación en esta película. Es muy monótona y puedo ver que me confié. Lo que intentaba hacer simplemente no se transmitió».

El misterio del príncipe no es ni mucho menos el capítulo peor valorado de la saga, ese dudoso honor le corresponde a Las reliquias de la muerte: Parte Uno. Pero el intérprete británico tiene entre ceja y ceja ese trabajo.

La favorita del actor

En cambio, la favorita de Radcliffe no es tampoco ninguna de las primeras, sino una que representa un giro clave en los acontecimientos de la franquicia y la primera aparición de Lord Voldemort en su forma corpórea. Nos referimos, cómo no, a La orden del Fénix.

El protagonista aseguró que, gracias a la influencia de Gary Oldman (Sirius Black en la historia) en la cinta de 2007 sintió que estaba actuando de verdad. «Esa es mi mejor película, porque en ella puedo ver un progreso real», explicaba.

El misterio del príncipe y La orden del Fénix están disponibles bajo suscripción en HBO Max, Prime Video y Movistar Plus (Ficción total).