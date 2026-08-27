¿Cuánto sabes de la carrera televisiva de Pilar Rubio? Sorpréndete contestando a este test
Repaso por todo los trabajos de la presentadora
El miércoles 26 de agosto terminó la nueva temporada de Maestros de la costura en La 1 de TVE y una de las invitadas de la noche fue Pilar Rubio, ganadora de la anterior edición del concurso. Es buen momento para repasar la trayectoria de la comunicadora dentro de nuestra televisión. ¿Crees que lo sabes todo sobre ella? Ponte a prueba con este test de diez preguntas que seguro que te va a sorprender.
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