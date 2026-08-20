Clint Eastwood: «No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que desea, siga adelante»

El actor Clint Eastwood ha cumplido 96 años el pasado mes de mayo y es uno de los actores y directores más queridos de la industria cinematográfica. Una de sus grandes fortalezas es su resistencia física ya que a pesar de su edad sigue trabajando y de vez en cuando nos sorprende con su presencia en alguna producción. Para el actor Clint Eastwood la jubilación adormece la mente de las personas y por eso es mejor seguir activo todo el tiempo que se pueda. A lo largo de su vida ha lanzado numerosas frases sobre su filosofía. Una de ellas es la siguiente: «No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que desea, siga adelante». En ella expresa Clint Eastwood su filosofía personal de resiliencia frente a los reveses cotidianos. Para el actor si algo nos sale mal o no se corresponde con lo que queríamos, tenemos que seguir adelante.

El actor y director Clint Eastwood nació en la localidad de San Francisco el 31 de mayo de 1930 y, a lo largo de su vida, ha trabajado como actor en más de 60 películas. El primer papel que obtuvo en su carrera cinematográfica fue en la serie de televisión Rawhide que se emitió entre los años 1959 y 1965 y desde ese momento no ha parado de trabajar. A sus 96 años podría retirarse y estar orgulloso de todos sus éxitos, pero prefiere seguir trabajando y mantenerse activo.

También hay que tener en cuenta que Eastwood durante su carrera ha dirigido más de 40 películas entre las que destacan algunas como Sin perdón (1992), con la que obtuvo cuatro Oscars entre los que estaban a Mejor Película y Mejor Director, Los puentes de Madison (1995), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004) y Gran Torino (2008).

La carrera meteórica de Clint Eastood

El primer éxito de la carrera de Clint Eastwood fue en los años sesenta en la llamada «Trilogía del dólar» que constaba de tres películas que fueron dirigidas por Sergio Leone: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Aunque su papel de «Hombre sin nombre», un pistolero callado y frío que tenía un apodo diferente en cada una de las cintas, le supuso el reconocimiento a nivel mundial el actor siguió trabajando para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos.

En la década de los setenta Clint Eastwood encontró otro personaje con el que también se le recordaría: el cínico inspector de policía Harry Callahan del Departamento de Policía de San Francisco. El actor dio vida a este personaje en las películas Harry el sucio (1971) de Don Siegel, Harry el fuerte (1973) de Ted Post y Harry el ejecutor (1976) de James Fargo. A finales de los setenta, el actor volvió a sorprender con su papel del callado recluso Frank Morris que se convierte en el celebro del grupo de presos en La fuga de Alcatraz (1979)

En los noventa el actor Clint Eastwood volvió a sorprender a sus seguidores con otro papel de lujo: William Munny, el despiadado ex pistolero retirado que tiene que aceptar un último trabajo como pistolero en el western Sin perdón (1992). Además de en estas películas, se pueden citar todas estas en las que el actor también sorprendió a todos sus seguidores Un botín de 500.000 dólares (1974), El jinete pálido (1985), En la línea de fuego (1993) y Los puentes de Madison (1995), entre otras.

En la primera década de los 2000 el actor destacó en el mundo del cine con su papel en la película Million Dollar Baby (2004) en la que interpretaba el papel de Frankie Dunn, un amargado y solitario entrenador de boxeo y también en Gran Torino (2008) en la que daba vida a Walt Kowalski, un cascarrabias veterano de la guerra de Corea. En esta década también sorprendió por su interpretación en películas como Mystic River (2003), Cartas desde Iwo Jima (2006) o El intercambio (2008), entre otras.

Las últimas apariciones del actor

Aunque todavía sigue en activo el actor y director aparece en pocas producciones. Su último papel fue en la película Cry Macho que se estrenó en 2021 en la que interpretó el papel de Mike Milo, una antigua estrella del rodeo que viaja a México para rescatar al hijo de su exjefe.

Como director su último trabajo fue en la película Jurado número 2 (2024). Una ambiciosa cinta en la que se relata la historia de Justin Kemp, un hombre que es llamado a formar parte de un jurado popular en un juicio por asesinato en el que tendrá que tomar una decisión difícil. Una película que merece la pena ver y que podéis encontrarla en las plataformas de streaming HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+.