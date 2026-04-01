Chicote regresa a La Sexta con un programa que recueda a ‘Pesadilla en la cocina’ pero con un giro brutal

La Sexta tiene una nueva misión para Alberto Chicote y esta vez es secreta e inédita. La cadena estrenará próximamente Servicio Secreto by Chicote, adaptación del éxito de FOX Gordon Ramsay’s Secret Service, su nueva apuesta para el prime time, donde el popular chef se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

Servicio Secreto by Chicote, producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España y que podrá verse también en Atresplayer, es la adaptación en España de ‘Gordon Ramsay’s Secret Service’, un formato de Studio Ramsay Globval distribuido por FOX Entertainment Global.

La nueva misión ¿imposible? de Alberto Chicote

Salvar un negocio de hostelería cerca de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible. Más aún cuando los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso. Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote.

El nuevo programa Servicio Secreto by Chicote, conducido por el chef Alberto Chicote, se estrenará próximamente en el prime time de laSexta, llevando a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo tras el gran éxito de Gordon Ramsay’s Secret Service de FOX. El formato llevará a Alberto Chicote a enfrentarse al desafío más exigente de su trayectoria en televisión y a desplegar una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este topo, Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

Una carrera contrarreloj

Para cumplir su misión, Alberto Chicote recorrerá distintos puntos del país para intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Cada caso presenta un desafío único, pero todos comparten un denominador común: la urgencia, porque en Servicio secreto by Chicote, cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.