‘Afterburn (Zona cero)’ llega a Movistar Plus+ como un torbellino de acción y se posiciona como el estreno más demoledor

Estrenada en cines en septiembre de 2025, Afterburn (Zona cero) acaba de aterrizar en el catálogo de Movistar Plus como una de esas novedades que no dan tregua a los suscriptores. Porque lejos de ser uno de esos blockbusters que arrasan en cines, el filme dirigido por J.J. Perry tiene algo que va mucho más allá de la repercusión comercial en salas: es un thriller de serie B de acción adrenalínica que no podrás dejar de mirar.

Perry ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cine disfrutón repleto de coreografías imposibles y planos abiertos que prefiere la claridad de la imagen y la fluidez de los combates, antes que el exceso de CGI (efectos generados por ordenador). Algo que no es demasiado extraño si sabemos que este director forma parte de la nueva camada de especialistas y dobles de acción que han dado el salto a la dirección de sus propios proyectos, como Chad Stahelski con la saga de John Wick o Sam Hargrave con las películas de Tyler Rake. Ahora, Afterburn llega directo a Movistar como un ejercicio de humor gamberro y una violencia estilizada que en su momento la hubiesen convertido en un triunfo del cine de videoclub y que con el cambio de paradigma, en estos instantes es un caramelo para el streaming.

Afterburn es la tercera película como director de Perry, tras su debut en 2022 con Turno de día para Netflix y dos años después con El juego del asesino, la cinta de humor negro que adapta la novela de Jay Bonansinga. Pero ¿de qué trata realmente esta historia protagonizada por la estrella Dave Bautista? ¿quién más aparece en ella?

‘Afterburn’: el nuevo estreno de Movistar Plus

Afterburn se sitúa en un futuro donde una erupción solar ha destruido toda tecnología moderna, dejando al mundo sumido en el caos y bajo el estricto control de los señores de la guerra. En este contexto, Jake (Bautista), un antiguo soldado reconvertido en cazador de tesoros, acepta la misión de viajar a una destrozada Europa y recuperar el legendario cuadro de la Mona Lisa.

El origen de la historia parte de la novela gráfica homónima y para la configuración de su elenco, este proyecto distribuido en España por TriPictures ha contado con todo un casting de caras conocidas. Junto a Bautista encontramos a Olga Kurylenko (Quantum of Solace), Kristofer Hivju (Juego de Tronos) y Samuel L. Jackson (Django). Completan el reparto Daniel Bernhardt, Eden Epstein, George Sommer y Robert Holik. La cinta tiene una clasificación R, debido a la carga violenta de su escenas.

Acción sin pretensiones: adrenalina, explosiones y puro entretenimiento

Las principales reseñas y críticas que se le hacen al largometraje recaen en que este representa una colección de clichés y diálogos endebles. Pero del mismo modo, su sencillez y arco narrativo sin pretensiones llevan a que Afterburn se convierta en un reclamo atractivo para el catálogo de Movistar Plus, a través de una hora y media que da justo lo que promete: toneladas de acción en clave de puro entretenimiento.